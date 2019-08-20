127 коворкинг-центров работают в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Информационные и коворкинг-центры действуют в областных библиотеках жамбылского региона, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Первый коворкинг-центр в сельской местности Жамбылской области открылся в начале года в Жуалынской районной библиотеке, сразу ставшей популярной и среди молодежи, и среди людей пожилого возраста.

«В этом году в апреле у нас по программе «Цифровой Казахстан» открылся информационный коворкинг-центр, - рассказала корреспонденту МИА «Казинформ» директор централизованной библиотечной системы Жуалынского района Бахытгуль Канаева. - На это из бюджета района выделили два миллиона тенге, за что спасибо прежнему акиму района Бахтияру Копбосынову, поддержавшему этот проект. Здесь имеется вся компьютерная техника, необходимая для работы, подключен интернет с Wi-Fi , есть сканеры, принтеры, мебель вся новая. Приходят молодые люди, они могут бесплатно заниматься, используя все наши возможности. Проводим мероприятия для молодежи, им здесь очень нравится. Могут прийти сюда и люди старшего поколения – для них оборудованы уютные залы, где есть периодика, телевизор, шахматы, можно поиграть, почитать, пообщаться. Наш центр пользуется уже популярностью у молодых жуалынцев. Сегодня, конечно, в каждом доме есть компьютеры, интернет, но наше преимущество в том, что здесь можно получить информационные услуги бесплатно. В коворкинг-центр могут прийти все желающие и воспользоваться предоставляемыми здесь возможностями».

По информации руководителя управления культуры, архивов и документации акимата Жамбылской области Дуйсенали Быкыбаева, на сегодняшний день в 87 сельских округах региона открыто 127 коворкинг-центров, 109 из них цифровизировано. Центры оказывают сельчанам более 10 тысяч необходимых услуг. До конца года ожидается сдача еще 22 центров в 21 округе. Однако в 29 библиотеках, расположенных в 26 сельских округах, нет возможности запустить подобные центры из-за низкой скорости интернета.

«На недавнем совещании в облакимате глава региона Аскар Мырзахметов для решения этой проблемы дал поручение приступить к работам по обеспечению качественным интернетом. Он подчеркнул важность пропаганды и разъяснения эффективности подобных центров среди сельчан, а также формирования единого регламента работы», - отметил Дуйсенали Быкыбаев.