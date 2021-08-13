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127 казахстанцев умерли от коронавируса и пневмонии с признаками КВИ
13 Августа 2021 08:43
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НУР-СУЛТАН.К АЗИНФОРМ - Министерство здравоохранения РК опубликовало данные о количестве зарегистрированных случаев с летальным исходом в разрезе регионов. 127 казахстанцев умерли от коронавируса и пневмонии с признаками КВИ. Об этом передает МИА «Казинформ».
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«Лидером» антирейтинга стал Алматы (19 умерших от коронавируса), 16 человек умерли в Нур-Султане и 13 - в Шымкенте.
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