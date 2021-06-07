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    1262 нарушения было выявлено в ходе рыбоохранной акции

    7 Июня 2021, 22:08

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – Рыбоохранная акция «Бекіре-2021» прошла на водоемахЖайык-Каспийского бассейна, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минэкологии РК.

    В ходе акции государственными инспекторами Жайык-Каспийской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства (далее – Инспекция) совместно с правоохранительными и природоохранными органами в период с 1 апреля по 31 мая 2021 года выявлено 1262 нарушения рыбоохранного законодательства, из них 952 – на территории Атырауской области, 137 – Мангистауской и 173 – Западно-Казахстанской области.

    К административной ответственности привлечено 862 нарушителя, из них 114 – в судебном порядке, возбуждено 56 уголовных дел. На нарушителей наложено штрафов на сумму 15,4 млн. тенге.

    Из незаконного оборота изъято более 35 тонн рыбы, из них 4,6 тонн – осетровые виды, 908 единиц орудий лова, 95 единиц плавательных и 23 единицы транспортных средств.

    Из водоемов Жайык-Каспийского бассейна извлечено 3035 единиц незаконно установленных орудий лова, изготовленных преимущественно из синтетических мононитей и моноволокна.

    Так, 15 апреля в городе Атырау задержан местный житель, у которого изъята рыба осетровых видов в количестве 247 штук общим весом 812 кг.

    В результате досмотра маломерного судна обнаружена и изъята рыба частиковых видов общим весом 2,2 тонны, из воды изъято орудие лова (вентерь), принадлежавшее задержанным лицам.

    В городе Форт-Шевченко Мангистауской области 26 апреля 2021 года задержана автомашина под управлением местного жителя, который незаконно перевозил рыбу осетровых видов общим весом 148,55 кг.

    В Западно-Казахстанской области за период проведения акции задержано 16 автомашин, которые осуществляли перевозку рыбы без разрешительных документов. В результате данных мероприятий изъято порядка 15 тонн рыбы частиковых видов, возбуждено 15 уголовных дел.

    На сегодня рыбоохранная акция «Бекіре-2021», направленная на усиление борьбы с браконьерством в период нереста ценных видов рыб, завершена.

    Автор:

    Атырауская область Западно-Казахстанская область Экология Общество
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