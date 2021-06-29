1262 человека выздоровели от коронавируса в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНОФОРМ – За прошедшие сутки в Казахстане 1262 человека выздоровели от коронавирусной инфекции. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 313,

город Алматы - 147,

город Шымкент - 5,

Акмолинская область - 28,

Актюбинская область - 29,

Алматинская область - 43,

Атырауская область - 115,

Восточно-Казахстанская область - 57,

Жамбылская область - 71,

Западно-Казахстанская область - 84,

Карагандинская область - 130,

Костанайская область - 45,

Кызылординская область - 23,

Мангистауская область - 2,

Павлодарская область - 105,

Северо-Казахстанская область - 42,

Туркестанская область - 23.

Итого выздоровевших в Казахстане - 394039.