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    08:01, 01 Февраль 2021 | GMT +6

    1259 заболевших коронавирусом выявили в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1259 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

    В разрезе регионов:

    город Нур-Султан - 61,

    город Алматы - 116,

    город Шымкент - 9,

    Акмолинская область - 197,

    Актюбинская область - 5,

    Алматинская область - 62,

    Атырауская область - 78,

    Восточно-Казахстанская область - 81,

    Жамбылская область - 14,

    Западно-Казахстанская область - 87,

    Карагандинская область - 86,

    Костанайская область - 88,

    Кызылординская область - 9,

    Мангистауская область - 10,

    Павлодарская область - 246,

    Северо-Казахстанская область - 85,

    Туркестанская область - 25.

    Всего в стране выявлены 187 970 заболевших.


    Теги:
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