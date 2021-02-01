1259 заболевших коронавирусом выявили в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1259 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 61,

город Алматы - 116,

город Шымкент - 9,

Акмолинская область - 197,

Актюбинская область - 5,

Алматинская область - 62,

Атырауская область - 78,

Восточно-Казахстанская область - 81,

Жамбылская область - 14,

Западно-Казахстанская область - 87,

Карагандинская область - 86,

Костанайская область - 88,

Кызылординская область - 9,

Мангистауская область - 10,

Павлодарская область - 246,

Северо-Казахстанская область - 85,

Туркестанская область - 25.

Всего в стране выявлены 187 970 заболевших.