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    125 тысяч тонн нефти отправит Казахстан через Азербайджан в апреле

    11 Апреля 2023, 12:14

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Заместитель Премьер-Министра - министр торговли и интеграции Серик Жумангарин поделился планами по экспорту нефти через Азербайджан в апреле текущего года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В прошлом году «КазМунайГаз» и «Сакар» наконец подписали соглашение, с 2023 года мы планируем поставить 1,5 млн тонн нефти по нефтепроводу «Баку-Тбилиси-Джейхан». В марте уже начался процесс, два первых танкера отправлены – это 20 тысяч тонн, на апрель стоит 125 тысяч тонн», - сказал Серик Жумангарин в кулуарах Правительства.

    По его словам, Баку предлагает и другие маршруты.

    «Например – «Баку-Супса», но сейчас ведутся подсчеты нами технических характеристик нефтепровода. Большой объем переваливается и по железной дороге – до портов Батуми и Поти. Самый главный вопрос, который мы сейчас изучаем – это дорожная карта по устранению узких мест при транспортировке с казахстанской и азербайджанской сторон», - отметил министр.

    «Вчера достаточно уверенно обсуждался вопрос о создании совместного предприятия, которое было бы единым оператором на этом транзитном маршруте, со сквозным тарифом, с дешевыми возможностями транзита, применением инновационных технологий», - добавил вице-премьер.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Экономика Азербайджан Нефть
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