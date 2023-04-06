125 проектов одобрили в рамках нацпроекта по развитию предпринимательства в Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В Актюбинской области с начала 2023 года в рамках нацпроекта по развитию предпринимательства одобрено 125 проектов. Об этом сообщил руководитель управления предпринимательства Нурхан Тлеумуратов в ходе брифинга в РСК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодня отмечается положительная динамика по показателям развития малого и среднего предпринимательства. По состоянию на 1 марта 2023 года в области было зарегистрировано 93 тысячи субъектов малого и среднего бизнеса, субъектами малого предпринимательства было выпущено 1,2 трл тенге продукции», - сказал Н. Тлеумуратов.

Для реализации нацпроекта по развитию предпринимательства на 2021-2025 годы было выделено 12,1 млрд тенге. В рамках нацпроекта на 1 марта было одобрено 125 проектов, а по итогам прошлого года было одобрено всего более 4,5 тысяч проектов, таким образом регион остается лидером по стране на протяжении 2 последних лет.

С 2020 года выделены гранты для села 107 субъектам малого предпринимательства на сумму 420 млн тенге, в том числе 32 получателям из категории социально-уязвимых слоев населения.

В 2022 году выдано 837 грантов на реализацию новых бизнес-идей.

Актюбинская область является одним из активных регионов по пропаганде и развитию соцпредпринимательства.



