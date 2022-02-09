125 населенных пунктов находятся в зонах возможного подтопления в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - 125 населенных пунктов находятся в зонах возможного подтопления в Акмолинской области. Об этом сообщил на прошедшем брифинге заместитель начальника департамента по чрезвычайным происшествиям Акмолинской области Канат Доспаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам спикера, в Акмолинской области в зонах возможного подтопления паводковыми и талыми водами находится 125 населенных пунктов, в которых проживает более 13 тысяч человек, а также расположены 74 участка автомобильных и 4 железных дорог с общей протяженностью 33,9 км (авто) и 1,03 км (ж/д).

«Согласно сведениям РГП «Казгидромет», погода в феврале ожидается преимущественно теплой и с осадками. Средняя за месяц температура воздуха на большей части Акмолинской области ожидается выше нормы на 1°С (норма -14, -16). Количество осадков в феврале ожидается около нормы, (норма 10-31 мм). По данным многолетних наблюдений, в феврале, марте и апреле за сутки может выпасть месячная норма осадков, что может привести к возникновению опасных стихийных гидрометеорологических явлений», – отметил К. Доспаев.

Как поделился спикер, подготовка к паводку в области начата в летний период прошлого года. Согласно Плану по инженерной защите населенных пунктов, в 53 населенных пунктах проведены работы по обустройству, расширению и углублению водоотводных каналов, очистке русел рек, очистке водоотводного канала, укреплению и наращиванию имеющихся обвалований, ремонту дамб, возведению обвалования, обустройству водопропускных сооружений.

«С начала февраля планируется объявление месячника по организации превентивных противопаводковых мероприятий в населенных пунктах Акмолинской области, с населением будут проводиться разъяснительные работы о принятии мер по недопущению подтопления личных подворий. Департаментом организован обмен оперативной информацией с филиалами «Казводхоз» по Акмолинской и Карагандинской областям, с целью заблаговременного оповещения о повышенных сбросах воды с водохранилищ (Астанинского, Селетинского, Чаглинского, Самаркандского, Шерубай-Нуринского и Интымакского). Плановая работа по подготовке к паводку продолжается. Принимаются все необходимые меры по безаварийному пропуску паводковых вод», – отметил в завершении выступления Канат Доспаев.

Как добавил К. Доспаев, наиболее сложная обстановка складывалась в регионе в первой декаде января. Только силами ДЧС и МИО с постов на закрытых участках автодорог республиканского значения в пункты обогрева был размещен 261 человек, среди которых 27 детей.

Для оказания экстренной медицинской помощи на автодорогах области действуют три трассовых медико-спасательных пункта в Аршалынском, Буландынском и Жаксынском районах, которые в экстренных ситуациях могут использоваться как пункты обогрева.

Ранее в РГП «Казгидромет» опубликовали данные о накоплении влагозапасов в бассейнах рек Казахстана по состоянию на 1 февраля.