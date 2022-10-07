125-летие Мухтара Ауэзова отмечают в Минске

МИНСК. КАЗИНФОРМ - 125-летие классика мировой литературы, выдающегося казахского писателя, драматурга, ученого Мухтара Омархановича Ауэзова, отмечают в Минске 6-7 октября. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу посольства РК в Беларуси.

Место дислокации праздничных мероприятий – среднеобразовательная школа №143 г. Минска, в 2009 году получившая имя М.О. Ауэзова. Расположена она на улице, также названной в честь автора, оставившего после себя литературное наследие в 50 томов, венцом которого является роман – эпопея «Путь Абая». В начале 2000-х годов завязались дружба и сотрудничество между администрациями Заводского района города Минска, школы и посольством Казахстана в Беларуси.

6 октября, при содействии посольства, был организован литературный вечер «Мир Мухтара Ауэзова», участие в котором принял поэт, прозаик, критик, литературовед и языковед Михаил Поздняков, осуществивший перевод романа «Путь Абая» и подаривший белорусам возможность читать лучшее произведение М. Ауэзова на родном языке.

На творческий вечер также собрались более 30 школьников, системно и увлеченно занимающихся изучением истории, культуры, казахского языка на базе открытого в школе специализированного кабинета, носящего имя другого представителя степного казахского края – аль-Фараби.

«Шаги дружбы, шаги сотрудничества, заложенные более десятилетия назад, необходимо сохранять и преумножать. А такие мероприятия, как творческий вечер «Мир Мухтара Ауэзова», очень важны, они несут и оставляют добрую память у всех, кто принимает в них участие», - сказал директор школы Вадим Панасевич.

«Знаменательно, что новый учебный год в год установления 30-летия казахстанско-белорусских отношений, ознаменован этим памятным мероприятием, посвященным юбилею выдающегося казахского писателя Мухтара Ауэзова. Это подчеркивает нашу высокую степень дружбы, доверия и взаимопонимания», - отметил советник посольства Казахстана в Беларуси Асхат Мукашев.

Дипломат подчеркнул высокий уровень знаний воспитанников школы о Казахстане, об истории казахстанско-белорусских отношений, уходящих в далекое прошлое, а также все больший интерес, который юные белорусы проявляют к казахскому языку, литературе, культуре и традициям.

В. Панасевич заметил, что, узнав о том, что благодаря открытию в школе кабинета имени аль-Фараби, который посольство и казахстанский фонд «Отандастар» оснастили специальным оборудованием, не только школьники, но и взрослые жители Заводского района изъявили желание получать уроки казахского языка.

По словам М. Позднякова, в мировой литературе, мировой культуре таких имен, как Абай не много. У белорусов это Якуб Колас, Иван Купала.

«Но Абая я бы поставил еще выше, ведь он более широк, представителен, он еще и музыкант, композитор, а не только поэт, мыслитель и философ. А автор романа «Путь Абая» Мухтар Ауэзов - известнейший ученый, исследователь, классик литературы. Создать такое произведение мог человек не меньшего масштаба и таланта, чем Абай. Благодаря сочетанию абаевского образа, абаевского пути и таланта Мухтара Ауэзова мир получил настоящий шедевр мировой литературы», - отметил М. Поздняков.

Писатель сообщил, что за свою полувековую творческую и переводческую жизнь такого произведения, как «Путь Абая» Мухтара Ауэзова, не только по объему, но по глубине, ширине показа жизни, не встречал.

«Это не просто роман – это энциклопедия духовной жизни народа, это энциклопедия становления нации, это энциклопедия великой казахской степи. Прочитав этот роман, получаешь больше информации и представления о жизни казахов, его быте, народном фольклоре и традициях, красоте природы, дыхании степи и многом другом, чем изучив исторические документы того времени», - поделился своими впечатлениями о работе с переводом романа М. Поздняков.

«Мы с удовольствием учим казахский язык, историю Казахстана. Это даст нам больше возможностей в будущем, ведь сотрудничество наших стран с годами будет расширяться. Мы также мечтаем приехать в Казахстан, на родину великих Абая Кунанбаева и Мухтара Омархановича Ауэзова. Сегодня мы услышали отрывок из романа-эпопеи «Шлях Абая» из уст переведшего его на наш язык Михаила Павловича Позднякова. Описание мест, в которые юный Абай возвращается после поездки в город, так красивы, что очень захотелось попасть туда», - поделились своими планами и мечтами участницы мероприятия.

«Я думаю, что Мухтар Ауэзов для казахов также дорог, как для нас Якуб Колас, и я очень рад, что в своей школе я могу изучать творчество этих обоих писателей. Такая возможность есть только у учащихся нашей школы», - с гордостью сообщил один из старшеклассников.

Сегодня мероприятия, посвященные 125-летию М. Ауэзова, продолжаются. Учащиеся и педагогический состав школы примут участие в онлайн-формате в международной читательской конференции, созванной Западно-Казахстанской областной библиотекой для детей и юношества имени Хамзы Есенжанова.

Цель конференции - знакомство читателей детских и юношеских библиотек стран-участниц с творческим наследием писателя, популяризация его вклада в мировую культуру, стимулирование интереса молодых читателей к творчеству М. Ауэзова, а также развитие сотрудничества библиотечного сообщества на международном уровне.

В ходе конференции будут обсуждаться аспекты творчества М. Ауэзова, связанные с проблемой экологии, его вкладом в развитие искусства.

В фондах библиотеки школы им. М. Ауэзова содержатся десятки изданий казахстанских авторов, в которой особое место занимают ставшие уже раритетными издания романа-эпопеи «Путь Абая». Сегодня посольство Казахстана в Беларуси передало школе одно из последних изданий - 2020 года - переведенное и доработанное российским писателем и переводчиком Анатолием Кимом.



