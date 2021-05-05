125 лет назад родился основатель национального театрального искусства Серке Кожамкулов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сегодня, 5 мая, исполнилось 125 лет со дня рождения знаменитого актера, одного из основателей профессионального национального театрального искусства, народного артиста Казахской ССР Сералы (Серке) Кожамкулова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Серке Кожамкулов родился 5 мая 1896 года в ауле № 13 Тургайской области Российской империи (ныне Карабалыкского района Костанайской области). В раннем возрасте лишился отца. В 1913-1916 годы Серке учился в школе «Уазифа» в Троицке, а в 1920-1922 годах - в татарском институте просвещения в Оренбурге. В 1919 году был в партизанском отряде Алиби Жангельдина, потом работал следователем в судебных органах.

К увлечению большим искусством побудили его родственники Ж. Темирбеков и писатель Беимбет Майлин. Одновременно с учебой и работой Сералы Кожамкулов активно участвовал в художественной самодеятельности, выступал на любительской сцене, а затем – в труппе «Қызыл керуен» в 1920-х годах в Оренбурге. В то время там работал известный казахский писатель Сакен Сейфуллин. Именно он обратил внимание на творчество молодого актера. Позже, в годы учебы в Оренбурге, он установил тесную связь с видными представителями казахской литературы: Сабитом Мукановым, Габитом Мусреповым и мастером сцены К. Бадыровым. В 1922 году вместе с Сабитом Мукановым будущий актер участвовал в постановке трагедии Мухтара Ауэзова «Енлик-Кебек». В 1925 году его пригласили как режиссера во вновь организованный первый профессиональный казахский театр в Кызыл-Орде.

В его постановке 13 января 1926 года презентовали первую пьесу «Алтын сакина» (Золотое кольцо). Отметим, что благодаря усилиям Сералы Кожамкулова на сцене кызылординского театра также были поставлены пьесы «Бәйбiше - тоқал» Мухтара Ауэзова, «Халық мектебi», «Қалпе» Беимбета Майлина, «Зарлық» У. Оспанова, «Женитьба» Николая Гоголя.

В 1930-е годы неожиданно раскрылось актерское дарование Серке Кожамкулова, с тех пор он посвятил себя игре на сцене. В 1930-1940-е годы актер играл и в кино, внеся достойный вклад в развитие национальной кинематографии. В роли актера сыграл в таких фильмах, как «Песни степей», «Амангельды», «Песни Абая», «Огни Баку», «Поэма о любви», «Девушка-джигит», «Наш милый доктор», «Безбородый обманщик».

За заслуги в развитии профессионального театрального искусства, за свое неповторимое сценическое мастерство Серке Кожамкулов награжден орденами и медалями, он лауреат различных премий СССР и Казахской ССР.

Его творчеству посвящен документальный фильм «Вся его жизнь». Его имя носит Жезказганский казахский музыкально-драматический театр.

А два года назад в Алматы состоялась премьера документального фильма режиссера Алексея Каменского «Серке Кожамкулов. Играть по-настоящему» из цикла «Казахский Ренессанс». Картина снята киностудией «Казахфильм» им. Ш.Айманова по заказу Министерства культуры и спорта РК. Фильм посвящен Сералы Кожамкулову – одному из создателей первого национального театра, появившегося в молодой Казахской республике в начале XX века. Кожамкулов первым из казахских артистов появился на киноэкране, а также стал одним из первых народных артистов Казахской ССР.