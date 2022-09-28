125 лет назад родился Мухтар Ауэзов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 125 лет назад, 28 сентября 1897 года, в местечке Аяккараган, близ зимовки Борили, в Семипалатинском уезде Чингизской волости родился выдающийся казахский писатель, драматург и ученый Мухтар Омарханович Ауэзов. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

Предки Мухтара Ауэзова проживали неподалеку от второй Мекки – величественного мавзолея А. Яссауи в Туркестане. Они были начитанными, высокообразованными муллами и ходжами. Прослышав о славе Кунанбая, прадед Ауэзова по имени Бердиходжа примерно в 1852-1853 годы прибыл к Чингистау, в аул Кунанбая.

О себе Мухтар Омарханович говорил: «Я родился 28 сентября 1897 года в семье кочевника-казаха Чингизской волости, Семипалатинской области, — Омархана Ауэзова. Мои предки, выходцы из Средней Азии, еще в начале XIX века были причислены к племени тобыкты, из которого происходит и герой моего романа Абай Кунанбаев.

Раннее детство я провел в ауле, там же начал обучаться и грамоте. Учил нас, своих внуков дед Ауэз. Дед, подражая учителям-муллам, держал нас над книгой с утра до захода солнца, и все выученное за день нужно было перед ужином прочесть ему и отцу наизусть».

Мухтар был единственным сыном в семье, где росли еще четыре сестры.

Ранее детство Мухтар провел в ауле в урочище Борили, которое расположено на территории Чингизской волости (Абайский район Абайской области). Он рано лишился родителей: отец Омархан умер в 1900 году, а мать Нуржамал в 1912 году, когда ему было всего 15 лет.

В шестилетнем возрасте дедушка Ауэз начал обучать Мухтара арабскому алфавиту, который постигал азы грамоты и знания по рукописной книге его друга – единомышленника Абая Кунанбаева.

Большую роль в учебе мальчика сыграл взявший на себя его воспитание Касымбек Ауэзов, сын Ауэза. Он привез мальчика в город и устроил в Семипалатинское пятиклассное городское училище в 1907 году. В русской школе Ауэзов обстоятельно познакомился с русской литературой и языком. Здесь он написал свое первое произведение «Ураган».Окончил городское училище в 1915 году.

После окончания училища Мухтар Ауэзов поступил в Семипалатинскую учительскую семинарию. Он мечтал стать учителем, чтобы просвещать народ. Семипалатинскую учительскую семинарию Мухтар окончил в 1919 году.

Во время учебы в училище Мухтар Ауэзов играл в одной из первых в Казахстане футбольной команде «Ярыш».

В это время началась его активная деятельность в Семипалатинске. М. Ауэзов был членом Алаш-Орды, тесно связан с представителями интеллигенции того времени. Он принимал участие в работе или находился на должности в Губревкоме, Губисполкоме, ГУБОНО, в редакции газеты «Казак тілі», в суде, подотделе Русского географического общества, действительным членом которого Мухтар Ауэзов был избран в 1924 году, издавал журнал «Абай», помогал и содействовал работе культурно -просветительского кружка «Ес Аймак», преподавал в Казахском педагогическом техникуме и советской партийной школе, принимал участие в подготовки и проведении курсов переподготовки учителей.

В Семипалатинском архиве сохранился документ от 1 сентября 1920 года №2184 о первом аресте Ауэзова, в котором говорится: «Заведующий Киротделом т. Ауэзов за непринятие энергичных мер по проведению в жизнь мобилизации киргизского населения арестовывается на пять дней с несением служебных обязанностей.

Вменяется т. Ауэзову в обязанность отбывать арест при Губревкоме и в течение всех пяти дней после занятий находиться в дежурной команде и отбывать установленное дежурство».

Мухтар Ауэзов принимал активное участие в подготовке литературного вечера памяти Абая в связи с двадцатилетием его смерти, где выступил с докладом на тему: «Место Абая в киргизской литературе».

В 1921 году Мухтар Омарханович перевелся на работу в город Оренбург, в Центральный исполнительный комитет Казахской Республики. В июне 1922 года он посещал Семипалатинск по вопросу организации помощи населению Тургайской губернии, пострадавшей от джута.

В этот период одновременно он пробовал свои силы в литературе. Осенью 1922 года Ауэзов поступил в Среднезиатский государственный университет в Ташкенте, а через год - на филологическое отделение Ленинградского университета, который он закончил в 1928 году. Получив высшее образование, Мухтар Омарханович поступил в аспирантуру при восточном факультете Ташкентского университета, которую закончил в 1930 году. С 1930 года Ауэзов читал лекции в Казахском педагогическом институте.

Первые работы Мухтара Ауэзова о жизни и творчестве Абая относятся к этому времени. Постепенно центральное место в его творческой и научно-исследовательской работе занимает образ великого Абая. Ему писатель посвятил ряд статей, либретто для оперы, киносценарий, трагедию (первый вариант – совместно с Леонидом Соболевым) и итогом всей этой огромной работы стала монументальная четырехтомная эпопея. Эпопея «Путь Абая» получила всемирное признание как один из лучших романов XX века. Она переведена на десятки языков Европы, Азии, Африки.

Много сделал Мухтар Омарханович и для развития национального театра. Помимо пьес самого писателя, на сцене казахских театров поставлены в его переводе лучшие произведения мировой, русской и советской драматургии.

Академик Академии наук Казахской ССР, доктор филологических наук Мухтар Омарханович Ауэзов был выдающимся ученым, историком и теоретиком литературы. Основные его литературоведческие труды собраны в фундаментальной книге «Мысли разных лет». Мухтару Ауэзову присвоено звание заслуженного деятеля наук Казахской ССР. Мухтар Ауэзов являлся членом Советского комитета защиты мира, членом комитета по присуждению ленинских премий, членом Президиума правления Союза писателей СССР.

Писатель был награжден орденом Ленина, двумя орденами Трудового Красного Знамени, орденом «Знак Почета». Умер Мухтар Омарханович Ауэзов 27 июня 1961 года в Москве, похоронен в Алматы.

Его имя присвоено Казахскому академическому театру драмы, институту литературы и искусства Академии наук Казахской ССР, школе и улице в Алматы.

В сквере, прилегающем к Казахскому государственному театру оперы и балета, перед Казахским драматическим театром установлен памятник Ауэзову.

В Семее его имя носит педагогический колледж, в стенах которого обучался Мухтар Ауэзов. В честь его назван один из красивейших проспектов города, установлен памятник писателю и ученому.



