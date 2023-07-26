125 кустов конопли и высушенную марихуану изъяли у жителя Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Запрещенное к выращиванию наркосодержащее растение обнаружили в огороде жителя Тараза, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным пресс-службы департамента полиции Жамбылской области, сотрудники управления по противодействию наркопреступности департамента полиции области в ходе ОПМ задержали 45-летнего гражданина, проживающего в городе Таразе. По оперативной информации произведен обыск по месту жительства подозреваемого в ходе проведения

оперативно-профилактических мероприятий «Карасора-2023» и «Дәрмек».

«Гражданин хранил наркотики и выращивал в своем огороде коноплю, - пояснили в пресс-службе ведомства. - Дома в картонной коробке обнаружена «высушенная марихуана» общим весом 36 граммов. В огороде среди кукурузы обнаружены 125 ухоженных кустов конопли общим весом 36 кг 100 граммов».

«Задержанный дал признательные показания. В настоящее время по данному факту начато досудебное расследование по статье 300 части 2 Уголовного Кодекса Республики Казахстан (посев или выращивание запрещенных к возделыванию растений или культивирование сортов конопли, мака или других растений, содержащих наркотические вещества). Данная статья

предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет», - сообщил начальник управления по противодействию наркопреступности департамента полиции Жамбылской области подполковник полиции Алим Бажикбаев.

Как сообщалось, в июне в регионе проходил республиканский месячник по борьбе с наркоманией, в ходе ОПМ зарегистрировано 281 наркоправонарушение, из них 172 уголовных проступка. Всего из незаконного оборота изъято 2 тонны наркотиков. В ходе молодежной акции «Будущее без наркотиков» полицейские сожгли изъятые из незаконного оборота наркотические вещества.

Жамбылская область находится под пристальным контролем со стороны директивных органов всех служб как сырьевая база дикорастущей конопли.

Шуская долина считается серьезным источником наркоугрозы из-за масштабных плантаций этого растения. Ежегодно проводится республиканское ОПМ «Карасора-2022» с целью выявления и пресечения фактов заготовки и вывоза наркотиков.