Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 448.3 eur/kzt 489.68

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.48
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Спорт

    125 километров на велосипедах проехали спортсмены ЗКО в честь Дня Конституции

    29 Августа 2020, 15:33

    УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ – В рамках празднования 25-летия Конституции РК в Западно-Казахстанской области состоялся традиционный веломарафон протяженностью 125 километров по маршруту Теректинский район, село Сарыомир – Уральск, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В спортивном мероприятии, посвященном главному празднику страны – Дню Конституции РК, приняли активное участие спортсмены и ветераны велосипедного спорта. Всего в велосипедном забеге участвовали 30 спортсменов. Особую активность проявили двое ветеранов велоспорта – Владимир Пивень и Вадим Айташев. В общей сложности, они крутили педали на протяжении более 200 километров. Начав свой велозабег в Уральске, затем присоединившись к остальным участникам спортивного мероприятия в селе Сарыомир Теректинского района, они успешно финишировали вместе со всеми снова в Уральске.

    Финиш веломарафона состоялся на площади Первого Президента РК, где участникам были вручены благодарственные письма от представителей областного управления физической культуры и спорта.

    «Данный велопробег был организован в целях развития и популяризации среди населения велосипедного спорта, а также для пропаганды здорового образа жизни, повышения спортивной активности и укрепления здоровья населения», – подчеркнул руководитель отдела развития массового спорта управления физической культуры и спорта ЗКО Даурен Муканов.

    Спортивное мероприятие, церемония вручения сертификатов участникам велопробега были проведены с соблюдением всех санитарных требований.

    Автор:

    Западно-Казахстанская область Спорт Конституция
    Новости по теме
    Новости по теме
    Атлеты из 60 стран примут участие в Ironman Kazakhstan 2023
    Команда Казахстана по фехтованию завоевала «серебро» ЧА
    «Астана» может сыграть с загребским «Динамо» во втором раунде отбора Лиги Чемпионов
    Как выглядят спортивные арены Азиатских игр в Китае
    Популярное
    1 Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
    2 Чиновника подозревают в хищении более миллиарда тенге, выделенных на строительство дорог
    3 Провоз валюты на сумму свыше 2,5 млрд тенге предотвратил КНБ
    4 Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски
    5 Дожди, град и шквал ожидаются в Казахстане