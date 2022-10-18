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    125 кг наркотиков и огнестрельное оружие изъяли полицейские у жителя Шу

    18 Октября 2022, 13:50

    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - 125 кг наркотиков и огнестрельное оружие изъяли полицейские у жителя Шу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    В ходе проведения республиканских оперативно-профилактических мероприятий «Қарасора-2022» и «Рефлекс» сотрудники управления по противодействию наркопреступности ДП Жамбылской области совместно с департаментом по противодействию наркопреступности МВД РК и военнослужащими специального подразделения Нацгвардии РК в предпесковой зоне Тарыайдаған Шуского района в момент сбора каннабиса задержали 51-летнего жителя села Шу.

    При личном досмотре и осмотре прилегающей территории у задержанного обнаружили высушенную марихуану, весом свыше 7 кг, вес же невысушенной составил порядка 120 кг. Также изъяли более двух граммов гашиша. Вместе с тем, изъято заряженное огнестрельное оружие 16 калибра с обрезанным стволом, три дополнительных патрона к нему и электронные весы. Назначена судебно-баллистическая экспертиза.

    «По данному факту начато досудебное расследование по статье 297 ч. 3 УК РК «Незаконное хранение в целях сбыта наркотических средств в особо крупном размере». Задержанный дал признательные показания и водворен в ИВС Шу», – сообщил начальник управления по противодействию наркопреступности департамента полиции Жамбылской области Аскар Джумабеков.

    Фото: polisia.kz

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Жамбылская область МВД РК Борьба с наркотиками
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