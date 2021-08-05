125 казахстанцев скончались от коронавируса за сутки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министерство здравоохранения РК опубликовало данные о количестве зарегистрированных случаев с летальным исходом в разрезе регионов. Об этом передает МИА «Казинформ».

Так, лидером антирейтинга является Нур-Султан (23 смертей). Затем следуют Шымкент (19 смертей), Карагандинская (17 смертей), Атырауская (12 смертей), Алматы (10 смертей), Мангистауская (10 смертей), Павлодарская (9 смертей), Амолинская область (7 смертей), Актюбинская (5 смертей), ЗКО (4 смертей), Жамбылская (3 смерти), Кызылординская (3 смерти), ВКО (2 смерти), Костанайская (1 смерть).

Как сообщалось ранее, от пневмонии за сутки скончались 33 человека.



