+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 27 °С
Алматы: 33 °С
USD 424.99 EUR 504.21
RUB 5.81 CNY 65.66
Скачать
Новости
Вся лента >>>

125 казахстанцев скончались от коронавируса за сутки

5 Августа 2021 09:25
Поделиться:
125 казахстанцев скончались от коронавируса за сутки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министерство здравоохранения РК опубликовало данные о количестве зарегистрированных случаев с летальным исходом в разрезе регионов. Об этом передает МИА «Казинформ».

Новости по теме
За два дня 16 столичных заведений нарушили режим карантина
Центр гематологии по международным стандартам строится в Усть-Каменогорске Количество заболевших КВИ растет с каждым днем в Алматинской области Фейком назвали информацию об установке блок-постов в СКО

Так, лидером антирейтинга является Нур-Султан (23 смертей). Затем следуют Шымкент (19 смертей), Карагандинская (17 смертей), Атырауская (12 смертей), Алматы (10 смертей), Мангистауская (10 смертей), Павлодарская (9 смертей), Амолинская область (7 смертей), Актюбинская (5 смертей), ЗКО (4 смертей), Жамбылская (3 смерти), Кызылординская (3 смерти), ВКО (2 смерти), Костанайская (1 смерть).

Как сообщалось ранее, от пневмонии за сутки скончались 33 человека.



Подписывайтесь на наш канал:

#Минздрав РК   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК  
Поделиться:
Новости по теме
За два дня 16 столичных заведений нарушили режим карантина
Центр гематологии по международным стандартам строится в Усть-Каменогорске
Количество заболевших КВИ растет с каждым днем в Алматинской области
Фейком назвали информацию об установке блок-постов в СКО
Популярное
1 У какой категории лиц не вырабатываются антитела
2 Локдаун выходного дня ввели в Алматинской области
3 Ограничительные меры ужесточают в СКО
4 Режим ЧС объявлен в пострадавших от ураганного ветра селах Акмолинской области
5 Сель сошел в ущелье Левый Талгар
6 Повторные случаи заражения,  ревакцинация населения, выработка антител – мнение эксперта
Читайте также
Количество заболевших КВИ растет с каждым днем в Алматинской области
Зачем нужны две прививки от COVID-19, рассказала врач из Алматы
У какой категории лиц не вырабатываются антитела
Локдаун выходного дня ввели в Алматинской области
Ограничительные меры ужесточают в СКО
Режим ЧС объявлен в пострадавших от ураганного ветра селах Акмолинской области
Сель сошел в ущелье Левый Талгар
Повторные случаи заражения,  ревакцинация населения, выработка антител – мнение эксперта
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив