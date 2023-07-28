125 автобусов пополнили автопарк Астаны

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В столице увеличилось количество единиц общественного транспорта. В город привезли новые автобусы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Общественный транспорт столицы обслуживают 6 автобусных парков, 1 коммунальный и 5 частных. Перевозчики обслуживают 91 маршрут (63 городских, 28 пригородных). Ежедневно линию обслуживают 850 автобусов. В 2022-2023 годах для улучшения обслуживания были запущены 4 новых маршрута (№121, 327, 328, 329). Также изменены 44 схемы движения, внедрены 2 участка Bus Lane», - сказал заместитель руководителя столичного управления транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Ержан Диханбаев на заседании общественного совета.

По словам спикера, также увеличен график работы городских маршрутов.

«На сегодня общественный транспорт столицы ощущает острый дефицит подвижного состава. Для решения данного вопроса в 2023 году будет приобретено 400 единиц автобусов, 125 из которых уже прибыло в город. 320 автобусов будут приобретены коммунальным автопарком, 80 – частными автобусными парками. С учетом роста населения в столице, ежегодно необходимо закупать 100 автобусов», - добавил замглавы ведомства.

Ранее сообщалось, что в рамках договора ГЧП в столице планируется запустить 10 тысяч платных парковочных мест.