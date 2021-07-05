1248 человек выздоровели от коронавируса в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 1248 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 596,

город Шымкент - 28,

Акмолинская область - 12,

Алматинская область - 37,

Атырауская область - 131,

Восточно-Казахстанская область - 77,

Западно-Казахстанская область - 20,

Карагандинская область - 270,

Костанайская область - 5,

Кызылординская область - 27,

Мангистауская область - 6,

Павлодарская область - 12,

Северо-Казахстанская область - 23,

Туркестанская область - 4.

Итого выздоровевших в Казахстане - 402121.