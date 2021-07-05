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    08:16, 05 Июль 2021 | GMT +6

    1248 человек выздоровели от коронавируса в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 1248 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

    В разрезе регионов:

    город Нур-Султан - 596,

    город Шымкент - 28,

    Акмолинская область - 12,

    Алматинская область - 37,

    Атырауская область - 131,

    Восточно-Казахстанская область - 77,

    Западно-Казахстанская область - 20,

    Карагандинская область - 270,

    Костанайская область - 5,

    Кызылординская область - 27,

    Мангистауская область - 6,

    Павлодарская область - 12,

    Северо-Казахстанская область - 23,

    Туркестанская область - 4.

    Итого выздоровевших в Казахстане - 402121.

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