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    124 ДТП зарегистрировано за сутки в Нур-Султане

    24 Марта 2022, 10:21

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В столице зарегистрировано 124 ДТП за сутки, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП города Нур-Султана.

    В связи с погодными условиями возросло количество ДТП на дорогах столицы. Одно из них произошло 23 марта в 14:00 часов 30 минут на трассе в направлении из города Косшы в город Нур-Султан с участием 12-ти автомашин. Причиной ДТП послужило несоблюдение виновными лицами скоростного режима в метеорологических условиях.

    В результате ДТП жертв нет. Трое участников происшествия после осмотра врачей отпущены домой. По данному факту проводится дознание.

    «Стражи порядка максимально помогают водителям, попавшим в трудную ситуацию, а также обеспечивают охрану общественного порядка и безопасности граждан»,- говорит начальник дежурной части полка патрульной полиции Айбек Нартпаев.

    Департамент полиции города Нур-Султана предупреждает водителей быть предельно внимательными, строго соблюдать установленный скоростной режим, не прибегать к резкому торможению, соблюдать дистанцию и боковой интервал.

    «Особую осторожность необходимо проявлять не только водителям, но и пешеходам. В интересах собственной безопасности советуем осуществлять переход улиц в установленных местах, использовать светоотражающие элементы, убрать наушники и прервать разговор по телефону при переходе дороги», - предупреждают полицейские.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

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