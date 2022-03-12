08:01, 12 Март 2022 | GMT +6
124 человека заболели коронавирусом в Казахстане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки зарегистрировано 124 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.
В разрезе регионов:
в городе Нур-Султане – 9,
в городе Алматы – 40,
в городе Шымкенте – 4,
в Акмолинской области – 3,
в Актюбинской области – 3,
в Алматинской области – 3,
в Атырауской области – 8,
в ВКО – 10,
в Жамбылской области – 2,
в ЗКО – 3,
в Карагандинской области – 6,
в Костанайской области – 5,
в Кызылординской области – 1,
в Мангистауской области – 0,
в Павлодарской области – 7,
в СКО – 17,
в Туркестанской области – 3.
Всего в стране подтверждено 1 304 344 случая.