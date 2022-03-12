124 человека заболели коронавирусом в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки зарегистрировано 124 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.

В разрезе регионов:

в городе Нур-Султане – 9,

в городе Алматы – 40,

в городе Шымкенте – 4,

в Акмолинской области – 3,

в Актюбинской области – 3,

в Алматинской области – 3,

в Атырауской области – 8,

в ВКО – 10,

в Жамбылской области – 2,

в ЗКО – 3,

в Карагандинской области – 6,

в Костанайской области – 5,

в Кызылординской области – 1,

в Мангистауской области – 0,

в Павлодарской области – 7,

в СКО – 17,

в Туркестанской области – 3.

Всего в стране подтверждено 1 304 344 случая.