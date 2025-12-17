124 человека погибли в СИЗО и колониях Казахстана в 2025 году — депутат

Депутат сообщил, что 19 августа 2025 года в следственном изоляторе города Шымкент умер бывший руководитель спецЦОНа № 2. Причина смерти — сердечно-сосудистая и полиорганная недостаточность. У него была гипертония и бронхиальная астма. 3 августа в СИЗО города Тараз умер 73-летний мужчина, который ждал рассмотрения апелляционной жалобы. В тот же день в СИЗО Алматы от острой сердечной недостаточности скончался бывший судья. 8 октября в СИЗО Усть-Каменогорска умер бывший сотрудник полиции, экстрадированный из Турции.

— Это не трагические совпадения. Это система, в которой люди умирают, не дожив до суда, апелляции или приговора. Во всех этих делах задержанные и их адвокаты заявляли ходатайства, предоставляли медицинские документы, просили изменить меру пресечения. Суды отказали. Прокуратура промолчала. При этом ни один из судей и прокуроров не был привлечен к серьезной ответственности, — заявил Куспан.

По его словам, уровень смертности в СИЗО и колониях Казахстана достигает тревожных масштабов:

2022 год — 133 смерти, из них 96 по болезни;

2023 год — 119, из них 95 по болезни;

2024 год — 148, из них 114 по болезни;

2025 год — 124 смерти за 11 месяцев, из них 105 по болезни.

При этом за последние 10 лет количество досрочных освобождений, включая освобождение по болезни, сократилось почти в три раза.

— Судьи боятся ответственности и выбирают самый безопасный для себя вариант — отказать. Цена этого отказа — человеческая жизнь, — сказал депутат.

Отдельно Куспан поднял вопрос безопасности женщин-осужденных.

— Бывшие сотрудники силовых и государственных органов, включая судей, отбывают наказание в отдельных учреждениях. Однако данная прерогатива предусмотрена исключительно для мужчин. В отношении женщин аналогичный механизм не установлен. В результате женщины, ранее проходившие службу в полиции, судах, органах прокуратуры и УИС, содержатся совместно с лицами, которых они ранее задерживали и привлекали к ответственности. Это прямая угроза их безопасности. Во всем мире эту проблему решают просто — защитные блоки внутри женских колоний. Это не привилегия. Это элементарная безопасность, — заявил он.

Вместе с тем, депутат остановился на недопустимой практике оказания медицинской помощи.

— Задержанных и осужденных оперируют в наручниках. Женщины рожают в наручниках. Эта практика не предусмотрена законом. Ни один закон не разрешает держать человека в наручниках под наркозом, после операции, во время родов. Это произвольное ограничение прав, прямое нарушение Конституции. С точки зрения международного права — это жестокое, бесчеловечное обращение, а по сути — пытка, — подчеркнул Куспан.

В связи с этим, депутат потребовал:

Дать правовую оценку смертям в СИЗО и учреждениях УИС;

Проверить реальное состояние медицинской помощи лицам, содержащимся под стражей;

Проанализировать причины резкого сокращения досрочного освобождения, особенно по болезни;

Нормативно закрепить защитные блоки для женщин-осужденных из уязвимых категорий;

Дать правовую оценку применению наручников при операциях и родах;

Установить, кто и на каком основании разрешил эту практику;

Законодательно запретить применение наручников при хирургических операциях, во время родов и в послеродовом периоде.

Рассмотрение запроса депутат предложил провести с участием Омбудсмена и его личным участием.

Ранее о тенденциях в сфере пенитенциарной системы рассказал Уполномоченный по правам человека в РК Артур Ластаев на международной конференции в Астане.