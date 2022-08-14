1239 заболевших коронавирусом выявили в Казахстане за сутки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 1239 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса в РК.

Из них:

в городе Нур-Султане – 233,

в городе Алматы – 145,

в городе Шымкенте – 17,

в Абайской области – 17,

в Акмолинской области – 83,

в Актюбинской области – 50,

в Алматинской области – 9,

в Жетысуской области – 19,

в Атырауской области – 33,

в ВКО – 16,

в Жамбылской области – 24,

в ЗКО – 84,

в Карагандинской области – 186,

в Костанайской области – 94,

в Кызылординской области – 20,

в Мангистауской области – 26,

в Павлодарской области – 81,

в СКО – 74,

в Туркестанской области – 10,

в Улытауской области – 18.

Всего в стране подтверждено 1 млн 376 тыс. 968 случаев.

