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    • 1239 заболевших коронавирусом выявили в Казахстане за сутки

    14 Августа 2022 08:25

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 1239 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса в РК.

    Из них:

    в городе Нур-Султане – 233,

    в городе Алматы – 145,

    в городе Шымкенте – 17,

    в Абайской области – 17,

    в Акмолинской области – 83,

    в Актюбинской области – 50,

    в Алматинской области – 9,

    в Жетысуской области – 19,

    в Атырауской области – 33,

    в ВКО – 16,

    в Жамбылской области – 24,

    в ЗКО – 84,

    в Карагандинской области – 186,

    в Костанайской области – 94,

    в Кызылординской области – 20,

    в Мангистауской области – 26,

    в Павлодарской области – 81,

    в СКО – 74,

    в Туркестанской области – 10,

    в Улытауской области – 18.

    Всего в стране подтверждено 1 млн 376 тыс. 968 случаев.

    #Минздрав РК #Здравоохранение #Коронавирус в РК
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