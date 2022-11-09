123 учителя претендуют на звание «Лучший педагог»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 123 учителя претендуют на звание «Лучший педагог» в 2022 году. Они были отобраны из 5,5 тысяч участников конкурса. Всего по итогам будут определены 64 победителя. Все они получат премии по 3 млн тенге (1000 МРП). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства просвещения РК.

В этом году министерством была проведена объемная работа в части цифровизации: все этапы конкурса – от регистрации участников до подведения итогов республиканского этапа – полностью оцифрованы. Благодаря этому поступило рекордное количество заявок - больше 5,5 тысяч.

Теперь на финишной прямой в конкурсе участвуют 103 педагога детских садов и школ, 20 педагогов колледжей. Они представлены по итогам районных, городских и областных туров.

«В этом году впервые прием заявок на участие, регистрация, подача конкурсной документации, оценивание и подача апелляции осуществляются на портале teachercontest.iac.kz. Также все претенденты с момента подачи заявки имели возможность онлайн отслеживать всю динамику конкурса – на каком из этапов находятся участники, какие баллы им были выставлены экспертами и т.д. Еще одно новшество этого года - коллеги проведут открытые уроки, которые также будут оценены конкурсной комиссией. Также мы увеличили призовой фонд. Благодаря всем этим мерам растет не только число участников, но и их качественный состав», - сообщила председатель Комитета среднего образования Министерства просвещения Гульмира Каримова.

В состав Республиканской конкурсной комиссии вошли представители общественных объединений, неправительственных организаций, родительской общественности, журналисты, активные педагоги, представители Казахстанского отраслевого профсоюза работников образования и науки и другие.

Республиканский конкурс «Лучший педагог» проводится с 2012 года. За это время около 600 педагогов дошкольного и среднего, технического и профессионального образования стали обладателями звания «Лучший педагог».



