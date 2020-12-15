123 претендентам присудили международную стипендию «Болашак»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Под председательством Государственного секретаря Республики Казахстан Крымбека Кушербаева состоялось очередное заседание Республиканской комиссии по подготовке кадров за рубежом. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Решением комиссии международная стипендия «Болашак» присуждена 123 претендентам, которые пройдут обучение по программам магистратуры и докторантуры, а также будут направлены на стажировки в ведущие научные и производственные центры мира.

Ранее по итогам двух потоков конкурсного отбора 2020 года решением комиссии было присуждено 163 стипендии.

Справочно: в настоящее время 621 стипендиат проходит обучение в рамках программы «Болашак», из них 524 находятся в 19 странах, 97 обучаются дистанционно, находясь на территории Казахстана.