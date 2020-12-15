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    123 претендентам присудили международную стипендию «Болашак»

    15 Декабря 2020, 16:18

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Под председательством Государственного секретаря Республики Казахстан Крымбека Кушербаева состоялось очередное заседание Республиканской комиссии по подготовке кадров за рубежом. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Решением комиссии международная стипендия «Болашак» присуждена 123 претендентам, которые пройдут обучение по программам магистратуры и докторантуры, а также будут направлены на стажировки в ведущие научные и производственные центры мира.

    Ранее по итогам двух потоков конкурсного отбора 2020 года решением комиссии было присуждено 163 стипендии.

    Справочно: в настоящее время 621 стипендиат проходит обучение в рамках программы «Болашак», из них 524 находятся в 19 странах, 97 обучаются дистанционно, находясь на территории Казахстана.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

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