123 человека выздоровели от коронавируса за сутки в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Минздрав обновил данные по количеству выздоровевших от коронавирусной инфекции казахстанцев. За прошедшие сутки в республике выздоровели 123 человека, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.
Из них в разрезе регионов:
в городе Нур-Султане - 45,
в городе Алматы - 69,
в Жамбылской области - 1,
в Карагандинской области - 5,
в Костанайской области - 2,
в Кызылординской области – 1,
Всего в стране выздоровело 1 292 749 человек от COVID-19.