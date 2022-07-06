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    123 человека выздоровели от коронавируса за сутки в Казахстане

    6 Июля 2022, 10:15

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Минздрав обновил данные по количеству выздоровевших от коронавирусной инфекции казахстанцев. За прошедшие сутки в республике выздоровели 123 человека, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

    Из них в разрезе регионов:

    в городе Нур-Султане - 45,

    в городе Алматы - 69,

    в Жамбылской области - 1,

    в Карагандинской области - 5,

    в Костанайской области - 2,

    в Кызылординской области – 1,

    Всего в стране выздоровело 1 292 749 человек от COVID-19.


    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Минздрав РК Здравоохранение Коронавирус в РК
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