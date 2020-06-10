123 человека выздоровели от коронавируса в Казахстане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 123 человека выздоровели от коронавируса в Казахстане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.
город Нур-Султан - 32,
город Шымкент - 5,
Актюбинская область - 5,
Атырауская область - 42,
Карагандинская область - 34,
Мангистауская область - 3,
Туркестанская область - 2.
Итого выздоровевших в Казахстане - 8138:
г. Нур-Султан – 1711,
г. Алматы – 1929,
г. Шымкент – 448,
Акмолинская область – 141,
Актюбинская область – 249,
Алматинская область – 287,
Атырауская область – 876,
Восточно-Казахстанская область – 83,
Жамбылская область – 271,
Западно-Казахстанская область – 451,
Карагандинская область – 564,
Костанайская область – 141,
Кызылординская область – 304,
Мангистауская область – 196,
Павлодарская область – 172,
Северо-Казахстанская область – 48,
Туркестанская область – 267.
- В Атырау коронавирус диагностирован у сотрудника горотдела архитектуры
- В Москве за сутки выявили самое низкое за два месяца число заразившихся коронавирусом
- Стало известно, почему здание суда Алматинской области закрыли на карантин
- За три дня выявлено свыше 60 нарушений санитарного режима в ВКО
- В Алматы для дезинфекции использовали более 27 млн литров раствора
- Игнорирование саннорм приводит к заражению коронавирусом всей семьи - Сауле Кисикова
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана