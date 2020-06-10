123 человека выздоровели от коронавируса в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 123 человека выздоровели от коронавируса в Казахстане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

город Нур-Султан - 32,

город Шымкент - 5,

Актюбинская область - 5,

Атырауская область - 42,

Карагандинская область - 34,

Мангистауская область - 3,

Туркестанская область - 2.

Итого выздоровевших в Казахстане - 8138:

г. Нур-Султан – 1711,

г. Алматы – 1929,

г. Шымкент – 448,

Акмолинская область – 141,

Актюбинская область – 249,

Алматинская область – 287,

Атырауская область – 876,

Восточно-Казахстанская область – 83,

Жамбылская область – 271,

Западно-Казахстанская область – 451,

Карагандинская область – 564,

Костанайская область – 141,

Кызылординская область – 304,

Мангистауская область – 196,

Павлодарская область – 172,

Северо-Казахстанская область – 48,

Туркестанская область – 267.