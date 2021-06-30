1223 человека выздоровели от коронавируса в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 1223 человека выздоровели от коронавирусной инфекции. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 423,

город Алматы - 74,

город Шымкент - 58,

Акмолинская область - 26,

Актюбинская область - 33,

Алматинская область - 53,

Атырауская область - 12,

Восточно-Казахстанская область - 81,

Жамбылская область - 22,

Западно-Казахстанская область - 45,

Карагандинская область - 181,

Костанайская область - 29,

Кызылординская область - 18,

Мангистауская область - 37,

Павлодарская область - 77,

Северо-Казахстанская область - 36,

Туркестанская область - 18.

Итого выздоровевших в Казахстане - 395262.