08:16, 30 Июнь 2021 | GMT +6
1223 человека выздоровели от коронавируса в Казахстане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 1223 человека выздоровели от коронавирусной инфекции. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 423,
город Алматы - 74,
город Шымкент - 58,
Акмолинская область - 26,
Актюбинская область - 33,
Алматинская область - 53,
Атырауская область - 12,
Восточно-Казахстанская область - 81,
Жамбылская область - 22,
Западно-Казахстанская область - 45,
Карагандинская область - 181,
Костанайская область - 29,
Кызылординская область - 18,
Мангистауская область - 37,
Павлодарская область - 77,
Северо-Казахстанская область - 36,
Туркестанская область - 18.
Итого выздоровевших в Казахстане - 395262.