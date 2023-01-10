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    122 участка автодорог закрыто из-за погоды в Казахстане - МЧС

    10 Января 2023, 07:51

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – О сложившейся обстановке на автодорогах из-за ухудшения погодных условий по состоянию на 06:00 часов 10 января 2023 года сообщила пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ».

    В связи с ухудшением погодных условий (метель, плохая видимость, гололед) закрыты 122 участка автодорог, из которых 42 республиканского значения для дизельных и общественных видов автотранспорта.

    При выезде из города Темиртау в Карагандинской области наблюдается скопление 57 единиц техники.

    За текущие сутки подразделениями МЧС спасено и эвакуировано семь человек, в том числе пять детей в Костанайской области.

    В пунктах временного обогрева размещено 56 человек, из них 11 детей (Акмолинская область – 49/6, Костанайская – 7/5).
    Транспорт Дороги Погода МЧС Спасение
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