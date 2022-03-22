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    122-метровую пиццу приготовили в Ташкенте

    22 Марта 2022, 20:01

    ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – В Ташкенте на Навруз установили необычный гастрономический рекорд, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    Кулинарный праздник состоялся в столичном парке «Ташкент-Сити». Повара приготовили пиццу длиною 122 метра и шириной 50 сантиметров.

    Организаторы кулинарного шоу не стали мудрить с рецептом, отдав предпочтение традиционному рецепту «Пеперони». На изготовление гигантской пиццы ушло 500 кг теста, 300 кг колбасы, 300 кг сыра и 150 кг красного соуса. Запекали блюдо постепенно, используя печь-трансформер.

    Несмотря на прохладную и пасмурную погоду, сотни ташкентцев и гостей столицы терпеливо ждали, когда испечется лакомство. И в итоге все были вознаграждены за терпение хрустящим кусочком.

    Отметим, рекорд Книги Гиннесса принадлежит пицце длиной 2 км и шириной 50 см, который поставили 18 мая 2021 года неаполитанские пиццайоли. На приготовление самой длинной в мире пиццы было затрачено 2000 кг муки, 2000 кг моцареллы, 1600 кг помидоров, 200 литров оливкового масла и 30 кг базилика.

    Автор:

    Мадибек Джанибеков

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