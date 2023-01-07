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    1212 человек спасли на этой неделе из снежного заноса – МВД

    7 Января 2023, 21:11

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В МВД подсчитали, сколько человек спасли за неделю на дорогах страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    Об этом сообщил исполняющий обязанности председателя Комитета административной полиции МВД Кайсар Султанбаев.

    «С 3 по 5 января сотрудниками полиции совместно со службами ЧС и военнослужащими Министерства обороны было эвакуировано и спасено 1 212 человек, из них 173 ребенка. Oтбуксировано порядка 100 автомашин. В этой связи гражданам заранее перед выездом необходимо узнавать ситуацию на дорогах и не выезжать в путь в непогоду без крайней необходимости», - сообщил он.

    Достоверную информацию о закрытых участках в связи с ухудшением погодных условий можно узнать по телефонам «112», «102», а также в контакт-центре АО «НК «КазАвтоЖол» по телефону «1403».

    «Дорожные службы, служба ЧС и полиция совместно принимают решение о прекращении или временном ограничении движения транспортных средств по дорогам или на отдельных участках дорог. Кроме того, сотрудники полиции вместе с дорожными службами принимают меры по недопущению проезда на закрытую часть дороги транспортных средств и людей, а также обеспечивают условия для безопасного и беспрепятственного проезда», - добавил спикер.
    Транспорт МВД РК Дороги Погода Спасение
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