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    121 человек погиб в результате наводнения в Индии

    20 Августа 2019, 09:01

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По меньшей мере 121 человек погиб в результате наводнения в индийском штате Керала, согласно данным отчета, опубликованного правительством Индии. Именно столько погибших было зафиксировано в штате, начиная с 8 августа, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на India Today.

    В районе Малаппурам было зафиксировано наибольшее количество смертей - 58, затем идут Кожикоде - 17 смертей и Вайанад – 12 смертей.

    По меньшей мере 40 человек получили ранения в результате инцидентов, связанных с наводнениями, еще около 2 человек пропали без вести в штате после сильного наводнения. В общей сложности 1,789 домов были полностью разрушены в результате наводнения. В результате действий разрушительной стихии более 26 000 человек на данный момент находятся в лагерях помощи.

    Правительство штата делает все возможное, чтобы найти тела, которые пропали без вести в Кавалаппаре, Малаппураме, Путумале и Вайанаде – два последних района сильно пострадали от массивных оползней, которые уничтожили две деревни.

    В воскресенье были установлены малоглубинные георадары, чтобы найти пропавшие тела. Группа экспертов из Хайдарабада начала поисковые операции в двух деревнях с помощью системы, которая способна обнаруживать тела, оказавшиеся под толщей земли.

    Между тем, тысячи добровольцев зарегистрировались для проведения уборки в пострадавших от наводнения деревнях в северных районах штата.

    «Волонтеры из различных организаций определили более 15 000 локаций в Вайанаде. Они движутся группами и уже приступили к уборке. Они будут убирать грязь и слякоть с домов, чистить колодцы и населенные пункты», - сказал представитель правительства штата.

    Поскольку дожди постепенно отступают, люди начали возвращаться в свои дома после очистки скопившейся в них грязи. Однако восстановление пострадавших от наводнения районов в штате займет некоторое время, поскольку степень нанесенного ущерба имуществу является серьезной.

    Автор:

    Татьяна Кудренок

    Происшествия Индия
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