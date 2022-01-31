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12080 человек выздоровели от коронавируса в Казахстане
31 Января 2022 08:15
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 12080 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.
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В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 5239,
город Алматы - 3226,
город Шымкент - 84,
Акмолинская область - 400,
Алматинская область - 534,
Восточно-Казахстанская область - 302,
Жамбылская область - 124,
Западно-Казахстанская область - 35,
Карагандинская область - 849,
Кызылординская область - 373,
Мангистауская область - 197,
Павлодарская область - 449,
Северо-Казахстанская область - 262,
Туркестанская область - 6.
Итого выздоровевших в Казахстане - 1 069 863.
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