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    1200 ведущих ученых НИИ начнут получать стабильную зарплату - Минобразования РК

    1 Февраля 2022, 13:42

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Около 1200 ученых из 85 научных организаций страны будут получать стабильную заработную плату. Об этом рассказал министр образования и науки Асхат Аймагамбетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Будет принят комплекс мер по поддержке ученых, продолжится выделение 1000 грантов на исследования молодых ученых, направление 500 ученых на стажировку в ведущие научные зарубежные центры. Впервые в текущем году будет введена постдокторантура в вузах и научно-исследовательских институтах», - сказал Асхат Аймагамбетов в ходе заседания Правительства.

    «Если раньше ученые получали заработную плату только через конкурсы, то теперь ведущие ученые будут получать стабильную заработную плату. Это улучшит положение около 1200 ведущих ученых из 85 научных организаций», - добавил министр.

    Ученые Института истории и этнологии, Института языкознания, Института математики, Института ядерной физики, Института литературы и искусства, философии и др. институтов, занимающиеся важнейшими для страны фундаментальными исследованиями, теперь будут получать заработную плату в стабильном режиме и работать непрерывно», - заявил министр образования и науки.

    Асхат Аймагамбетов при этом добавил, что финансирование науки с каждым годом увеличивается, конкурсы на финансирование научных проектов проводятся теперь ежегодно. Также по словам главы ведомства, работа по обновлению материально-технической базы научно-исследовательских институтов продолжится и в этом году.


    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Наука МОН
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