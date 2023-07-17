120 заявок на участие в программе «Ауыл аманаты» подали жители СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - Жители Северо-Казахстанской области за месяц подали 120 заявок на участие в программе «Ауыл аманаты», передает корреспондент МИА «Казинформ».

На реализацию программы региону выделили 1,8 млрд тенге. Оператором выступает АО «СПК «Солтүстік».

Начальник отдела по реализации государственных программ в сфере МСБ Талгат Жумабеков рассказал, что прием заявок начался 8-го июня. За это время поступило 120 заявлений на общую сумму 950 млн тенге. Уже одобрили около 40 заявок. Активно участвуют в программе Кызылжарский, Айыртауский и район Шал акына.

В основном сельчане подают заявки на развитие животноводства. Хотят заниматься разведением лошадей, крупного и мелкого рогатого скота. На втором месте по количеству заявок – грузоперевозки, на третьем – торговля. Обращаются и действующие, и начинающие предприниматели.

Первый одобренный проект – организация мойки самообслуживания на трассе, вблизи аула Бесколь Кызылжарского района. Женщина-предприниматель получит на реализацию проекта заем в размере 5,5 млн тенге.

«Льготное кредитование под 2,5% годовых предоставляется практически на любой вид деятельности. Сумма микрокредита в сельских населенных пунктах и в малых городах – до 2500 МРП, или 8,6 млн тенге, для развития якорной кооперации – до 8 000 МРП (27,6 млн тенге). Срок займа – от 2-х до 7-ми лет в зависимости от направления. Так, на животноводство максимальный срок займа составляет 7 лет, на другие бизнес-проекты – до 5-ти лет, на кредитование посевных и уборочных работ для агроформирований – до 3-х лет, на пополнение оборотных средств – до 2-х лет. Никаких скрытых комиссий нет. Все максимально прозрачно. Например, при сумме займа в 8,6 млн тенге сроком на 7 лет ежемесячный платеж составит примерно 120 тыс. тенге Льготный период – до 1/3 всего срока займа. То есть, если срок кредитования - шесть лет, каникулы составят два года. Это касается погашения и основного долга, и вознаграждения», - проинформировал Т.Жумабеков.

Получить микрокредит на льготных условиях могут безработные граждане, начинающие и действующие предприниматели, сокращаемые работники, члены личных подсобных хозяйств и семейного предпринимательства с доходами ниже величины прожиточного минимума, самозанятые и получающие адресную социальную помощь. Главное условие – они должны проживать и реализовывать бизнес-проекты в сельской местности.

Возрастное ограничение - от 18 лет до пенсионного возраста. Основные требования к заемщикам – отсутствие просроченной задолженности на момент подачи заявки и залоговое обеспечение. В качестве залога принимается движимое и недвижимое имущество.

«Залог должен быть зарегистрирован в Казахстане. Если это автомобиль или сельхозтехника, то не старше 15 лет. Коэффициент ликвидности зависит в том числе и от страны производства. По недвижимости ограничений нет», - пояснил Т.Жумабеков.

В течение всего срока займа обеспечивается мониторинг. Начиная от предоставления отчетности об освоении денежных средств в течение 90 дней после получения займа и до выезда на место реализации проекта в любое время. Важно, чтобы государственные деньги были потрачены на указанные в бизнес-планах заемщиков цели, а не бесполезно израсходованы.

Программа «Ауыл аманаты» направлена на повышение доходов сельского населения. Пилотный проект был успешно реализован в Жамбылской области и теперь масштабируется по всей стране.