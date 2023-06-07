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    120 юных спортсменов принимают участие в многодневной велогонке в Сарани

    7 Июня 2023, 21:59

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В 35-й раз в городе Сарани Карагандинской области проходит Республиканская многодневная велогонка «Олимпийские надежды - 2023». В состязаниях участвуют 120 юных спортсменов из 11 регионов Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Велогонка идет шесть дней - с 6 по 11 июня. В программе соревнований индивидуальные (4 и 15 км) и групповые гонки (35 км и две по 40 км). Также состоится гонка по городу критериум (кольцевая гонка).

    «Олимпийские надежды» дали путевку в жизнь многим известным казахстанским велогонщикам. Начинающие спортсмены считают эту велогонку нужной и полезной для дальнейшего развития», - сказал главный судья соревнований Виктор Сухой.

    В первый день определился лидер - спортсмен из Караганды Наил Хусаинов.

    Результаты подведут по сумме времени всех шести этапов. Победителей и призеров наградят кубками, медалями и ценными призами.

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Карагандинская область Спорт Велоспорт
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