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    120 тонн сельхозпродукции на ярмарку в Нур-Султан привезут из ЗКО

    25 Августа 2021, 18:01

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В эти выходные, 28 и 29 августа на площади около ТРЦ «Хан Шатыр» состоится очередная сельскохозяйственная ярмарка с участием товаропроизводителей Западно-Казахстанской области. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата столицы.

    На ярмарке будет представлена продукция 80 сельхозтоваропроизводителей Западно-Казахстанской области общим объемом 120 тонн. В том числе - 65 тонн говядины и конины, 15 тонн различных видов колбасных и консервных изделий, 5 тонн свежей рыбы, 20 тонн муки и макаронных изделий, 5 тонн растительного масла, 3 тонны молочных продуктов, 5 тонн различных напитков, 2 тонны кондитерских изделий, 36 тысяч яиц.

    Цены на ярмарке будут традиционно ниже рыночных на 10-20%. Это даст возможность жителям и гостям столицы закупить продукцию по приемлемым ценам.

    Посетителям ярмарки необходимо соблюдать строгие санитарно-гигиенические требования: носить маски, соблюдать дистанцию и пользоваться антисептика

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Астана Западно-Казахстанская область Сельское хозяйство
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