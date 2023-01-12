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    120 млрд тенге, изъятых у коррупционеров, поступили в фонд поддержки образования

    12 Января 2023, 19:58

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 120 млрд тенге, изъятых у коррупционеров, поступили в фонд поддержки образования. Об этом сообщил заместитель Премьер-Министра – министр финансов Ерулан Жамаубаев Президенту РК, передает МИА «Казинформ».

    По поручению Главы государства средства, изъятые по коррупционным уголовным делам, направляются в «Фонд поддержки инфраструктуры образования». На текущий момент на специальном счете аккумулировано порядка 120 млрд тенге, которые будут использованы на строительство и ремонт школ.

    Как сообщалось, направлять на строительство школ изъятые у коррупционеров деньги поручил Президент РК в ходе Послания народу Казахстана на совместном заседании палат Парламента 1 сентября 2022 года.

    10 ноября Премьер-Министр Алихан Смаилов сообщил, что на спецсчет для строительства школ в РК поступило около 50 млрд тенге коррупционных средств.

    197 миллионов тенге возвращены коррупционерами государству в Актюбинской области. 150 миллионов из них решено направить на завершение строительства школы села Кумжарган в Мугалжарском районе. Школу в селе Кумжарган планировалось открыть еще в январе 2019 года и решить проблему детей из 54 семей, обучавшихся в старой школе (1974 года постройки).

    Оставшуюся часть средств используют на строительство одной из самых крупных в стране workout- площадок в Актобе.
    Президент Казахстана Правительство РК Образование Строительство Борьба с коррупцией
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