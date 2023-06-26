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    120 млн тенге хищений выявили при проверке банка РБК в Западно-Казахстанской области

    26 Июня 2023, 11:28

    УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - В Bank RBK в ходе ревизии выявлено хищение около 120 млн тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДП ЗКО.

    С заявлением по факту хищения в полицию обратился старший менеджер одного из банков.

    По его словам, проведенная в конце мая в банке ревизия выявила хищение 67 млн тенге, 34 500 евро и 80 тыс долларов. Общая сумма похищенных средств составляет около 120 млн тенге.

    «В настоящее время подозреваются в совершении хищения двое лиц , один из которых задержан в порядке статьи 128 УПК РК. Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по статье «Мошенничество», - сообщили в полиции.

    Автор:

    Зифа Хабирова

    Банки МВД РК
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