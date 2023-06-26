120 млн тенге хищений выявили при проверке банка РБК в Западно-Казахстанской области

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - В Bank RBK в ходе ревизии выявлено хищение около 120 млн тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДП ЗКО.

С заявлением по факту хищения в полицию обратился старший менеджер одного из банков.

По его словам, проведенная в конце мая в банке ревизия выявила хищение 67 млн тенге, 34 500 евро и 80 тыс долларов. Общая сумма похищенных средств составляет около 120 млн тенге.

«В настоящее время подозреваются в совершении хищения двое лиц , один из которых задержан в порядке статьи 128 УПК РК. Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по статье «Мошенничество», - сообщили в полиции.