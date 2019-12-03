120-летие профессора Букейханова отметили в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы состоялась конференция, посвященная 120-летию профессора Хазихана Букейханова, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

В стенах КазНМУ имени Асфендиярова собрались его студенты, внуки, правнуки и близкие, а также студенты вуза.

«Я помню, как он читал нам лекцию с глуховатым голосом и небольшим акцентом. До сих пор слышу его голос… В один день, после экзамена я зашел в его кабинет, поблагодарил за знание по анатомии и сказал, что я внук его учителя. Тогда он поинтересовался моей оценкой. Я показал «зачетку», а там была оценка «отлично». Потом он спросил: «Ты сдавал экзамен на русском, знаешь казахский язык?». На что я ответил: «да». Затем он задал вопрос: «Как будет по-казахски scrotum?». Я ответил: «дорба» (мешок). Он засмеялся и похлопал меня по плечу, добавив: «Молодец, учись хорошо, хорошим специалистом будешь», - вспомнил доцент М. Кушекбаев.

Хазихан Букейханов - один из первых профессоров Казахского государственного медицинского института. Имел множество правительственных наград — грамоты, медали, орден «Знак Почета», звание заслуженного врача республики, майора медицинской службы запаса.

«Он, будучи высококвалифицированным педагогом и эрудированным ученым, подготовил и воспитал немало врачей и ученых-педагогов», - добавил доцент.

Кроме того, М. Кушекбаев заявил, что известный ученый Хазихан Букейханов был разносторонне развитым человеком. Он был большим любителем спорта, занимался боксом. А еще был непревзойденным педагогом благодаря умению объяснять очень сложные вопросы, касающиеся анатомии, ясно и доходчиво.

Небольшую историю Хазихана Букейханова в ходе мероприятия также рассказали его родственница Анастасия Мамбеталина и внук профессора полковник медицинской службы в отставке Г. Букейханов.

Хазихан Букейханов родился 28 октября 1899 года в ауле Шунгай Урдинского района Западно-Казахстанской области. Он – прямой потомок хана Абулхаира, выдающегося государственного и военного деятеля XVIII века, под чьим руководством казахами был осуществлен разгром 30-тысячного джунгарского войска.

В 1801 году прадед Хазихана, хан Букей, основал в междуречье Волги и Урала ханство, вошедшее в историю как Букеевское.

«Его родители и мои родители родились и жили на западе Западного Казахстана – это Букеевская орда... Тогда были такие смутные времена. Сталинские репрессии. Тогда фамилии Букейхановы нельзя было произносить. То я была Салимгереева, потом стала Салимовой, а позже Мамбеталиной. Хазихан-ата старше моего отца на один год. В те далекие времена были страшные. Все разбегались кто куда, чтобы сохранить свою жизнь.

В 1959 году я окончила среднюю школу в ЗКО. Была комсомолкой, спортсменкой, отличницей. В 1959 году сдавала вступительный экзамен в мединститут Молотова. Я набрала всего лишь 18. Не поступила. Впервые моя мама говорила тогда, что там живет твой дедушка Хазихан. Он бы помог. Я вот и запомнила его. Я в душе хотела быть врачом, потом написала ему письмо. Он мне ответил. Я поражаюсь его большой любви к своим близким и родственникам. «Если ты хочешь быть врачом, обязательно будешь им. Только надо в жизни иметь большое желание и иметь цель. Если ты ее поставишь, то обязательно достигнешь», - так именно мне написал Хазихан Букейханов в те далекие 1959-60 гг.», - рассказала она.

По ее словам, Хазихан Букейханов посоветовал ей изучить анатомию, чтобы стать хорошим врачом. Она впервые увидела профессора только в 1963 году, когда по работе приехала в Алматы.

«Я пришла к нему. Деревянный частный дом. Скрипучие лестницы. Захожу. Открывается дверь. Стоит такой обаятельный, красивый, маленького роста. Весь седой. Он так на меня изучающе посмотрел и сказал: «Ай, ты так похожа на своего отца». Я так была рада. Никогда в жизни не видела своего отца. Я потом разговаривала с ним целые сутки. Он мне все рассказал о своей жизни, про моих родных, родителей и сыграл несколько кюев, которых любил мой отец», - ометила Анастасия Мамбеталина.

Анастасия Мамбеталина считает Хазихана Букейханова первым казахом-анатомом, который создал костный музей в институте.

«С самого детства дед нас приучал быть честными. Говорил: никогда не врите никому, работайте так, чтобы потом вам самим не было стыдно. Дед наш практически никогда не отдыхал. Положенный отпуск он не проводил вместе с семьей, выезжал на различные экспедиции. То изучал зоб, кожно-венерологическое заболевание и т.д.», - подчеркнул внук ученого Г. Букейханов.

Отец профессора Хазихана Букейханова Науше Букейханов был музыкантом, виртуозным домбристом. Работая в Казахской государственной филармонии, он наряду с концертной деятельностью занимался обучением молодых исполнителей и был одним из основателей оркестра народных инструментов.

Хазихан был его единственным сыном. Он решил пойти по медицинской части. Осенью 1915 года после окончания четырёхклассной городской школы он поступил в Астраханскую фельдшерско-акушерскую школу, которую окончил в 1918 году. С этого времени началась его трудовая деятельность.

Работая фельдшером, участвовал в мероприятиях по борьбе с разными эпидемическими заболеваниями – испанкой, тифом, холерой, чумой. Позже он проработал во многих медицинских учреждениях.

Переехав в Алматы, преподавал в Казахском государственном мединституте, а заодно был аспирантом кафедры общей хирургии, которую возглавлял профессор Сызганов. Выбор кафедры был неслучайным. Букейханов страстно лелеял мечту стать хирургом. Однако ей не было суждено сбыться.

Хазихан Букейханов перешел на кафедру нормальной анатомии, где прошёл путь от ассистента до профессора. Когда началась война, он пытался уйти на фронт добровольцем, но его, как хорошего специалиста, оставили в тылу. Свой вклад в Победу он внес тем, что готовил военных хирургов для госпиталей.

Самоотверженный труд доктора не остался незамеченным. Хазихан Букейханов имел правительственные награды – грамоты, медали, орден «Знак Почёта», звание заслуженного врача республики.