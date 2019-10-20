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    120-летие Каныша Сатпаева отметили конкурсом в Павлодарской области

    20 Октября 2019, 14:37

    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Сотрудники мемориального музея геолога, академика Каныша Сатпаева в Баянаульском районе Павлодарской области в рамках программы «Ночь в музее» организовали конкурс видеороликов «Большие открытия К.И. Сатпаева», а также конкурс научных проектов на свободную тему, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «На первом этапе программы были подведены и обобщены четыре видеоролика, а первое место заняла Каиргельды Аружан, ученица 8 класса Баянаульской средней школы с работой № 2 «Великий человек Каныш Ага»; второе место выиграла ученица 10 класса школы имени Ш. Айманова Каппаса Фариза «Путешествие Нурсайи и Мейржана». Третье место занял видеоролик ученика 9 класса средней школы им. З. Акишева на видео Оразтая Нурдаулета «Путешествие от села Сатпаева до города Сатпаева» Аяулым Аманжол, ученицы 9 класса школы им. К. Сатпаева», - сообщили корреспонденту МИА «Казинформ» в Баянаульском мемориальном музее академика К.И. Сатпаева.

    Во втором этапе необычного творческого состязания, по данным организаторов, его участники защитили семь научных проектов. В ходе конкурса народные песни «Еки жирен», «Жиырмабес» и «Баянаул» исполнил известный певец Баянаульского района Абдигомар Канат.«За научные проекты первое место было присуждено работе ученицы 9-го класса Акшинской общеобразовательной школы Жунусбековой Жаннур «Ученый Ержанов Жакан Сулейменович»; 2 место - проекту «Письмо ученого» Тлеубек Мадины, ученицы 10 класса средней школы имени З.Акишева, - добавили в музее. - Третье место занял проект «Эффективное использование земельных ресурсов с помощью теплового насоса» Улпан Мухамедьяровой, ученицы 10-го класса Баянаульской средней школы №2».

    Благодарственное письмо за участие в конкурсе было вручено ученице 10-го класса школы-интерната имени Ш. Айманова Фаризе Каппас, выступившей с проектом «Иртыш-Карагандинский канал и современное общество», ученику 10-го класса образовательного комплекса школы имени К. Сатпаева Агали Мерей, который представил научный проект «Металлургический филиал, открытый Сатпаевым», и другим детям. «Анкета была третьей фазой конкурса. Ученики показали глубокие знания биографии учёного, за что отмечены поощрительными призами», - дополнили инициаторы мероприятия. Мероприятие прошло в рамках празднования 120-летия со дня рождения уроженца Баянаульского района Павлодарской области Каныша Имантаевича Сатпаева, рассказали в музее.Цель - пропаганда среди населения деятельности учёного-геолога, основателя казахстанской научной школы геологов, доктора геолого-минералогических наук, профессора, одного из организаторов и первого президента Казахстанской академии наук, академика Академии Наук СССР и Казахстана, почётного члена Академии наук Таджикистана, общественного деятеля, лауреата государственной и Ленинской премий.

    Фото Баянаульского мемориального музея академика К.И. Сатпаева.

    Автор:

    Антон Гагарин

    Павлодарская область Образование Наука Дата
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