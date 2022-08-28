Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 477.54 eur/kzt 476.11

    rub/kzt 7.95 cny/kzt 68.05
Прогноз погоды
Нур-Султан: +12+14℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Атырауская область

    120 детей потерялись во время концерта в Атырау

    28 Августа 2022 21:50

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Во время праздничного концерта в честь Дня Конституции, который прошел в Атырау, в полицию доставили 120 потерявшихся детей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Сотрудники управления полиции во время концерта работали в усиленном режиме. Не только помогая обеспечивать общественный порядок. Неожиданно стало поступать много сообщений и заявлений о пропаже на площади имени Махамбета - Исатая детей. Всего было зарегистрировано 120 обращений. Благодаря оперативной работе полицейских и волонтеров все дети были найдены в промежутке времени от 15 минут до часа и благополучно переданы родителям», - сообщили в пресс-службе департамента полиции Атырауской области.

    В связи с тем, что мобильные телефоны родителей 6 детей, пропавших в ходе концерта, были отключены, сотрудники полиции доставили из домой по адресу.

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область МВД РК День Конституции Атырау
    Новости по теме
    Новости по теме
    В ДТП в Костанайской области погибли два человека
    Две школы «заминировали» в Алматинской области
    Туристы из Швейцарии заблудились по дороге к Аральскому морю
    Основателей очередной финпирамиды задержала полиция Алматы
    Популярное
    1 Касым-Жомарт Токаев провел оперативное заседание Совета безопасности
    2 Маулен Ашимбаев прокомментировал вопрос о возможном массовом приезде россиян в Казахстан
    3 Озвучены сроки выдвижения кандидатов в Президенты РК
    4 УЕФА отреагировал на историческое достижение сборной Казахстана
    5 Где смотреть трансляцию матча Казахстан — Беларусь в Лиге наций
    Новости партнеров