12 января. Календарь Казинформа «Дни рождения»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».





назад (1912-1993) родился- советский государственный и общественный деятель, первый секретарь Центрального Комитета Коммунистической партии Казахской ССР (1960-1962, 1964-1986), член Политбюро ЦК КПСС (1971-1987), трижды Герой Социалистического Труда (1972, 1976, 1982).

Родился в городе Верный (ныне Алматы). Окончил Московский институт цветных металлов и золота (1936), получив квалификацию горного инженера.

По окончании института направлен на Прибалхашстрой. В начальный период Второй мировой войны - заместитель главного инженера и начальник технического отдела комбината «Алтайполиметалл», директор Риддерского рудника Лениногорского рудоуправления; заместитель председателя Совета народных комиссаров Казахской ССР (1942-1952); президент Академии наук Казахской ССР (1952-1955); председатель Совета Министров Казахской ССР (1955-1960); первый секретарь ЦК КП Казахстана (1960-1962); председатель Совета Министров Казахской ССР (1962-1964); первый секретарь ЦК КП Казахстана (1964-1986).

В 1974 году Динмухамеду Кунаеву было присвоено звание «Почётный гражданин города Балхаш», в 1982 году - «Почётный гражданин города Экибастуз». В феврале 1986 года состоялся XVI съезд КП Казахстана - последний под руководством Динмухамеда Кунаева.

11 декабря 1986 года без участия Динмухамеда Кунаева состоялось заседание Политбюро ЦК КПСС, принявшее его решение об уходе на пенсию. Динмухамед Ахмедович Кунаев жил в родном городе Алма-Ате. Скончался 22 августа 1993 года, похоронен на Кенсайском кладбище.





назад (1940) родился- писатель, академик, заслуженный деятель Республики Казахстан, лауреат Международной премии имени М. Шолохова, академик Российской академии педагогических и социальных наук.

Родился в Костанайской области. Окончил факультет журналистики Казахского государственного университета имени С.М. Кирова.

Трудовая деятельность: директор Казахского отделения Литературного фонда СССР (1985-1998); генеральный директор Республиканского центра народного творчества и культурно-досуговой деятельности (1991-1995); главный редактор государственного издательства «Кайнар» (1996-1997).

Сабит Досанов в книгах документальной прозы и многочисленных выступлениях по радио и телевидению, на страницах ведущих газет республики и зарубежной печати смело, страстно, увлекательно говорит об острых, сложных проблемах нашего общества. Достойно представлял казахскую культуру за рубежом. Побывав в Индии, Шри-Ланке, Англии, Германии, Анголе, Китае, Греции и других странах, он опубликовал увлекательные путевые очерки о них.

Сабит Досанов принимает активное участие в общественной жизни республики. Он является членом Союза писателей Казахстана, был председателем Союза акынов и жырши РК. Он участник конференции писателей Азии и Африки, Международной встречи деятелей культуры «Восток-Запад» в Бомбее (Индия), почетный гражданин городов Дунду (Ангола), Аркалык, Костанай, Аксуатского района Восточно-Казахстанской области, Амангельдинского района Костанайской области.





назад (1961) родился- депутат Мажилиса Парламента РК VI созыва, член Комитета по законодательству и судебно-правовой реформе.

Родился в Карагандинской области. Окончил Карагандинскую высшую школу Министерства внутренних дел СССР, юрист-правовед (1982).

Трудовая деятельность: преподаватель Карагандинской высшей школы Министерства внутренних дел СССР (1982-1984); преподаватель, старший преподаватель, доцент, заместитель начальника кафедры уголовного права и криминологии КВШ Министерства внутренних дел (ГСК) РК (1987-1997); секретарь Государственной комиссии РК по контролю за наркотиками (1997-2000); заместитель председателя Агентства РК по борьбе с наркоманией и наркобизнесом (05.2000-12.2000); заместитель председателя Комитета по борьбе с наркоманией и наркобизнесом Министерства юстиции РК (2001-2002); государственный инспектор секретариата Совета безопасности РК (2002-2004); заведующий отделом общественной и экологической безопасности секретариата Совета безопасности РК (2004-2005); заместитель заведующего секретариатом Совета безопасности РК (04.2005-06.2005); заместитель секретаря Совета безопасности РК - заведующий секретариатом (2005-2009); депутат Мажилиса Парламента РК V созыва, член Комитета по международным делам, обороне и безопасности (2009-2011); депутат Мажилиса Парламента РК V созыва, член Комитета по законодательству и судебно-правовой реформе Мажилиса Парламента РК (2014-2016).

На занимаемой должности - с марта 2016 года.

Награжден орденом «Құрмет» (2006); медалью.





назад (1962) родился- представитель высшего командования Вооруженных сил Республики Казахстан, генерал-майор авиации.

Родился в Восточно-Казахстанской области. Окончил Харьковское высшее военное авиационное училище летчиков (1983); Военно-воздушную академию им. Ю.А. Гагарина (1996); Военную академию Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации (2010).

Трудовая деятельность: летчик, старший летчик, командир звена, заместитель командира, командир эскадрильи, заместитель командира истребительного авиационного полка, заместитель командира авиационной базы (1983-2007); командир авиабазы (с 2002 года); заместитель главнокомандующего Силами воздушной обороны ВС РК (2007-2010); первый заместитель главнокомандующего Силами воздушной обороны - начальник главного штаба Сил воздушной обороны ВС РК (2010-2011); первый заместитель главнокомандующего Силами воздушной обороны - начальник главного штаба Сил воздушной обороны ВС РК (2011-2012); заместитель главнокомандующего Силами воздушной обороны - начальник главного управления боевой подготовки управления главнокомандующего СВО ВС РК (2012-2013); главнокомандующий Силами воздушной обороны (2013-2017); заместитель начальника Генерального штаба ВС РК (с 2017 года); заместитель начальника Объединенного штаба Организации Договора о коллективной безопасности (с 2018 года).

Награжден орденом «Даңқ» II степени, медалью «Жауынгерлік ерлігі үшін» («За воинскую доблесть») и юбилейными медалями.





назад (1962) родилась- известный казахстанский киновед и кинокритик.

Родилась в г. Алматы. Окончила сценарно-киноведческий факультет Всесоюзного государственного института кинематографии, киновед (1984); аспирантуру Всесоюзного государственного института кинематографии (1992).

Трудовая деятельность: с 1984 года - старший редактор сценарно-редакционной коллегии киностудии «Казахфильм»; с 1987 года - аспирантка Всесоюзного государственного института кинематографии (город Москва); с 1992 года - главный редактор журнала «Азия кино»; с 1994 года - заведующая кафедрой «История и теория кино» Казахского государственного института театра и кино имени Т. Жургенова; с 1997 года - координатор программ «Культура и искусство», «Поддержка СМИ» фонда «Сорос-Казахстан»; с 2001 года - Фулбрайтовский стипендиат, исследователь и преподаватель Боудоин-колледжа, Питтсбургского университета, США; с 2002 года - координатор программы «Восток-Восток» фонда «Сорос-Казахстан»; с 2003 года - генеральный продюсер телеканала «АСТВ» (город Астана); с 2004 года - директор общественного фонда «Центр Центрально-Азиатской кинематографии» (город Алматы); с 2005 года - арт-директор Международного кинофестиваля «Евразия»; с 2006 по 2008 годы - главный редактор журнала «Евразия кино». Вела постоянную рубрику про кино в газетах «Мегаполис» (2003-2005) и «Начнем с понедельника» (2006-2008); президент Ассоциации кинокритиков Казахстана.

Награждена медалью «Қазақстан Парламентіне 10 жыл» (2006).





назад (1963) родился- казахстанский государственный деятель, дипломат.

Родился в г. Фергане (Узбекистан). Окончил Алма-Атинский педагогический институт иностранных языков, учитель английского и французского языков (1985); стажировка в Министерстве иностранных дел Великобритании (1992).

Трудовая деятельность: преподаватель АПИИЯ (1987-1988); научный сотрудник Института истории, этнографии и археологии Академии наук Казахстана (1988-1989); главный редактор переводов с английского языка главной редколлегии по художественному переводу при Союзе писателей РК (1989-1991); референт Казсовпрофа (1991-1992); второй, первый секретарь, заведующий отделом Европы и Америки Министерства иностранных дел РК (1992-1994); первый секретарь, советник Посольства РК в США (1994-1996); начальник управления, замдиректора департамента Европы Министерства иностранных дел РК (1996-1998); советник-посланник Посольства РК в США (1998-2004); посол по особым поручениям Министерства иностранных дел РК (01.2004-04.2004); главный инспектор Центра внешней политики Администрации Президента РК (04.2004-08.2004); Чрезвычайный и Полномочный Посол РК в Индийской Республике (2004-2009); Чрезвычайный и Полномочный посол РК в Демократической Социалистической Республике Шри-Ланка по совместительству (2008-2009); заместитель министра иностранных дел РК (2009-2013); Чрезвычайный и Полномочный посол РК в Соединенных Штатах Америки (2013-2017); постоянный представитель Республики Казахстан при Организации Объединенных Наций (с 2017 года).

На занимаемой должности - с января 2017 года.

Награжден: орденом «Құрмет» (2008); юбилейными медалями «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 10 жыл» (2001), «Қазақстан Конституциясына 10 жыл» (2005), «Қазақстан Парламентіне 10 жыл» (2006), «Астананың 10 жылдығы» (2008).





назад (1963) родился- заместитель председателя Ассамблеи народа Казахстана.

Родился в Республике Ингушетия. Окончил Целиноградскую государственную школу строительных мастеров; Целиноградский техникум транспортного строительства; Казахскую государственную академию; Казахский гуманитарно-юридический инновационный университет.

Трудовая деятельность: рабочий строительного участка Челкарского РСХО Целиноградского района (с 1980 года); мастер совхоза «Ерейментауский», старший прораб совхоза «Челкарский»; заместитель директора Ерейментауского райпромкомбината; директор ТОО «Химцес» корпорации «Цесна» (с 1998 года); 14 лет работы посвятил столичному коммунальному хозяйству, пройдя путь от начальника отдела материально-технического снабжения до председателя правления АО «Горкоммунхоз»; управляющий директор по развитию ТОО «Астана орманы» управления охраны окружающей среды и природопользования акимата г. Нур-Султан.

На занимаемой должности - с апреля 2019 года.

Награжден орденом «Құрмет»; медалью «Ерен еңбегі үшін».





назад (1979) родилась- вице-министр национальной экономики Республики Казахстан.

Родилась в Целиноградской (ныне Акмолинской) области. Окончила Евразийский университет имени Л. Гумилева (1999); Академию финансовой полиции (2004).

Трудовая деятельность: младший инспектор, инспектор, старший инспектор, старший инспектор по особо важным делам управления правового обеспечения и международных связей Агентства финансовой полиции РК (2000-2002); начальник отдела правовой экспертизы управления правового обеспечения и международного сотрудничества Агентства финансовой полиции РК (2002-2004); заместитель начальника управления правового обеспечения и международного сотрудничества Агентства РК по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовой полиции) (2004-2005); заместитель начальника департамента правового обеспечения и международного сотрудничества Агентства РК по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовой полиции) (2005-2011); советник председателя Агентства РК по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовой полиции) (2011-2012); старший помощник Генерального прокурора РК - руководитель Центра стратегического анализа информационно-аналитического управления аппарата Генерального прокурора РК (2012-2013); заместитель заведующего Ситуационным центром Совета безопасности РК (2013-2014); руководитель аппарата Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции (2014-2016); вице-министр по делам государственной службы РК (01.2016-09.2016); заместитель председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции (2016-2019).

На занимаемой должности - с июля 2019 года.

Награждена: орденом «Даңқ» ІІ ст.; медалями «Ерен еңбегі үшін», «Қазақстан Республикасының Конституциясына 10 жыл», «Астананың 10 жылдығы», «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл», ведомственными медалями органов финансовой полиции и прокуратуры, «За верность делу» III ст. (2016).