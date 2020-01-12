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12 января. Календарь Казинформа «Даты. События»

12 Января 2020 07:00
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12 января. Календарь Казинформа «Даты. События»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Даты. События».

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СОБЫТИЯ

В 1955 году началось строительство поселка Байконур - первого и крупнейшего в мире космодрома, расположенного на территории Казахстана, недалеко от поселка Торетам. В 1969 году поселок получил статус города. После распада СССР космодром отошёл Республике Казахстан, в настоящее время арендуется Российской Федерацией до 2050 года.

В 1990 году на I Курултае мусульман Казахстана было основано Духовное управление мусульман Казахстана. Председатель - Верховный муфтий. В составе управления: коллегия советников, попечительский совет, президиум; отделения по религиозным делам, шариату и мечетям. При управлении выходят газеты «Ислам және өркениет» и журнал «Иман».

В 1993 году в целях обеспечения реализации Программы неотложных антикризисных мер и углубления социально-экономических реформ и обеспечения ее нормативно-методического и организационного сопровождения был создан Национальный совет экономических преобразований Казахстана.

В 1995 году звания «Летчик-космонавт Казахстана» с вручением высшей награды государства - Золотой Звезды «Қазақстан Республикасының Халық Қаhарманы» - были удостоены казахстанские космонавты Токтар Аубакиров и Талгат Мусабаев, получившие Золотые Звезды № 4 и № 5.

В 2002 году в Алматы был открыт дом-музей бывшего первого секретаря Центрального Комитета Коммунистической партии Казахстана Динмухамеда Кунаева (1912-1993).

В 2006 году Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев и Президент Российской Федерации Владимир Путин подписали Соглашение об учреждении Евразийского банка развития. Кроме того, главы государств подписали Протокол об обмене грамотами ратификации Договора между Республикой Казахстан и Российской Федерацией о казахстанско-российской государственной границе.

В 2006 году в Костанае, на базе Республиканского государственного предприятия «Қазақ тұлпары», открылась первая в стране лаборатория по исследованию генетики животных, позволяющая улучшить племенную работу. На предприятии занимаются выведением новой породы лошадей - казахской верховой.

В 2009 году в Астане была открыта первая в республике Интеллектуальная школа Первого Президента Республики Казахстан, предоставляющая широкий спектр образовательных программ с учетом личных интересов и способностей детей. В этой школе в числе прочего имеется смарт-классы, интерактивные предметные кабинеты, оснащенные цифровой техникой, мультимедийные кабинеты. Каждый ученик обеспечен персональным ноутбуком, доступом в Интернет.

В 2011 году в Алматы состоялась торжественная передача на хранение материнской колбы с Огнем VII зимних Азиатских игр 2011 года. Материнскую колбу с огнем Азиады водрузили в специально отведенное место в отдельном зале, где она хранилась до 6 февраля 2011 года.

В 2012 году в турецком городе Адана открылось почетное консульство Республики Казахстан. Консулом Казахстана в Адане назначен известный бизнесмен, председатель совета директоров корпорации «Кулак иншаат» Таркан Кулак. После открытия гости смогли ознакомиться с фотовыставкой, рассказывающей о Казахстане. Всем участникам была подарена книга о Казахстане на турецком языке, изданная Посольством РК в Турции.

В 2015 году в почтовое обращение введены почтовые марки, посвященные 20-летию первого полета в космос Талгата Мусабаева и 10-летию казахстанской космической связи. Юбилейная марка с изображением космонавта Талгата Мусабаева, совершившего три космических полета, была выпущена тиражом более 25 000 штук.


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