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    12 ветеранов ВОВ получат по 1,5 миллиона тенге ко Дню Победы в Абайской области

    2 Мая 2023, 13:42

    СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - В честь 78-й годовщины Дня Победы в Великой Отечественной войне единовременные выплаты получат 2 692 жителя Абайской области. В их числе ветераны ВОВ, бывшие узники концлагерей, труженики тыла. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

    Так, 12 участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, проживающим в области, ко Дню Победы выплатят по 1,5 миллиона тенге.

    В области остался один человек, который в период блокады Ленинграда работал на предприятии города и награжден знаком «Житель блокадного Ленинграда». Ему выплатят 150 тысяч тенге. Бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны, также получат в качестве единовременной выплаты по 150 тысяч тенге. Таких в области три человека.

    119 супругам умерших инвалидов ВОВ или лицам, приравненным по льготам к инвалидам Великой Отечественной войны, а также супругам умерших участника войны, партизана, подпольщика, гражданина, награжденного медалью «За оборону Ленинграда» или знаком «Жителю блокадного Ленинграда», признававшихся инвалидами в результате общего заболевания, трудового увечья и других причин (за исключением противоправных), которые не вступали в повторный брак, перечислят по 150 тысяч тенге.

    По столько же получат жители области, награжденные орденами и медалями бывшего Союза ССР за самоотверженный труд и безупречную воинскую службу в тылу в годы Великой Отечественной войны. В регионе в этой категории насчитывается 42 человека.

    2 515 лицам, проработавшим (прослуживших) не менее шести месяцев с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года и не награжденным орденами и медалями бывшего Союза ССР за самоотверженный труд и безупречную воинскую службу в тылу в годы ВОВ, выплатят по 70 тысяч тенге в честь праздника.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА Общество Абайская область
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