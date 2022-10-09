12 ветеранов Великой Отечественной войны проживают в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - В жамбылском регионе проживает 47015 пенсионеров, из них 12 ветеранов Великой Отечественной войны, девять инвалидов войны и 2414 тружеников тыла, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Какими социальными благами обеспечены ветераны труда, Великой Отечественной войны и труженики тыла в Жамбылской области - в интервью корреспонденту МИА «Казинформ» руководителя отдела социальной помощи управления координации занятости и социальных программ акимата Жамбылской области Марал Дилдабековой.

- Марал Аманжоловна, что Вы можете сказать о социальном статусе наших ветеранов?

- Каждое новое поколение казахстанцев примеряет на себя мудрость, большой опыт и достоинство пожилых людей. Совершая боевые подвиги в годы войны, они защищали и спасали мир, пережили голод и страдания, восстанавливали разрушенное в послевоенные годы народное хозяйство, вносили свой вклад в развитие экономики.

Мы глубоко ощущаем свой долг перед ветеранами. Долг, требующий ежедневной заботы и поддержки, сегодня становится частью государственной социальной политики.

Механизм социальной поддержки пожилых людей реализуется на государственном и региональном уровнях. Пожилым людям оказывается социальная поддержка в трех направлениях, это - пенсионное обеспечение, социальные гарантии и льготы, социальное обслуживание.

На государственном уровне пенсионеры получают гарантированную пенсию, услуги и социальные гарантии, установленные законом. На региональном уровне решаются вопросы дополнительных льгот - оплата коммунальных услуг, проезда и так далее.

- Как в нашей области обеспечивают пожилых людей социальными льготами?

- За счет средств местного бюджета инвалиды и ветераны обеспечиваются санаторно-курортным лечением. По заключению врачебного совета можно получить путевку, например на реабилитацию.

В этом году по программе 007 выделено свыше 26 млн тенге на отдых 240 участников Великой Отечественной войны и 100 ветеранов труда. В Таразском оздоровительном центре уже отдохнули 227 человек.

Также ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны оказывается помощь в оплате электроэнергии, газа, холодной и горячей воды, твердого топлива, канализации и отопления. В Таразе и районах области оказана помощь в оплате комуслуг на 535,7 тыс. тенге 21 ветерану, а 11 ветеранам и инвалидам в Таразе выплатили компенсацию за телефонные услуги на 167,6 тыс. тенге.

14 участников Великой Отечественной войны и инвалиды получили выплаты на 360,9 тыс. тенге для оплаты коммунальных услуг. Ежемесячно на оплату телефона и газа выплачивается 1 МРП – 3 180 тенге.

Помимо этого, свыше 39 млн тенге выделено на компенсацию оплаты проезда на маршрутах городского пассажирского транспорта многодетным матерям, инвалидам и ветеранам. Уже более тысячи человек воспользовались компенсацией, получив 23 млн тенге. В основном выплаты получили многодетные матери - это 650 человек.

- Какая помощь оказывается одиноким пожилым людям и инвалидам, не выходящим из дома?

- Забота о стариках - наш общий долг. Ветераны, преодолевшие различные жизненные трудности, не остаются незамеченными в районе, городе и для учреждений. Для оказания специальных социальных услуг на дому пенсионерам и инвалидам в Таразе выделено 567,5 млн тенге из местных бюджетов. 165 социальных работников оказывают бытовую, медицинскую, психологическую, экономическую, правовую и культурную помощь 980 ветеранам и 184 одиноким инвалидам.

В области работают четыре Центра оказания специальных социальных услуг. Здесь получают помощь 370 пожилых и инвалидов. В этих центрах одинокие люди проводят свой досуг - читают газеты, журналы, играют в шахматы, шашки, занимаются в кружках шитья, столярного дела, техники. Они также могут получить психологическую помощь или правовую консультацию. Здесь проходят культурно-развлекательные программы. В День пожилых людей прошли концерты «Дария қарттарым», «Қариясы бар ел - қазынасы бар ел» и другие.

- Какие выплаты производятся на 9 мая и другие праздники?

- К празднику 9 мая - День Победы в Великой Отечественной войне - ветеранам и инвалидам выплачивается 1 млн тенге, труженикам тыла по 50 тыс. тенге. Выплаты также положены в День вывода войск СССР из Афганистана - 15 февраля, в день аварии на Чернобыльской АЭС - 26 апреля, в день закрытия Семипалатинского ядерного полигона - 29 августа. В эти даты лицам, приравненным к участникам ВОВ, положено 150 тыс. тенге.

В этом году 6433 человека получили более 540 тыс. тенге как социальную помощь к памятным датам.

- Марал Аманжоловна, как управление занятости и социальных программ акимата города Тараз организовало День пожилых людей 1 октября?

- Прежде всего, наше ведомство организовало субботник совместно с учащимися Интеллектуальной школы Назарбаева и школы № 48. Социальные работники провели уборку жилых домов и огородов одиноких ветеранов. А на праздничном мероприятии «Қарттарын қадірлеген ел ардақты» подготовили концертную программу, накрыли дастархан и раздали продуктовые наборы. Кроме того, в этот день парикмахерские и бани города обслуживали пожилых людей бесплатно.

В библиотеке имени Абая прошло заседание «круглого стола», была подготовлена концертная программа, в которой приняли участие активные пожилые люди. И это замечательно, когда на таких мероприятиях молодежь может пообщаться с умудренными жизнью людьми. А наши ветераны – почувствовать, как они нами нужны и уважаемы.



