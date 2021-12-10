12 тысяч человек получат новое жилье в СКО

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов рассказал о проводимой в сфере строительства работе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В сфере строительства 2021 год отмечен для СКО периодом бурного роста. В регионе возводятся 53 многоэтажных дома, из них 23 - частными застройщиками. Будет сдано 3,5 тысячи квартир. Новое жилье получат 12 тысяч североказахстанцев. В этом году будет введено 340 тысяч кв.м жилья. В планах на следующий год построить до 400 тыс. кв.м», - сказал Кумар Аксакалов на брифинге в СЦК.

По его словам, в областном центре продолжается застройка микрорайонов «Жас Өркен», «Береке» и «Орталық». На очереди - «Копай» и «Набережный».

«Программа реновации позволяет сносить аварийное и ветхое жилье и отстраивать компактный и удобный город, следуя современным тенденциям. Всего по Петропавловску снесено свыше 1,7 тысячи старых и ветхих домов, что помогло более 6 тысячам горожан улучшить свои жилищные условия. Также развивается индивидуальное жилищное строительство. В микрорайоны Солнечный-2 и Южный подведена вся необходимая инфраструктура: водопровод, дороги и электросети. Три тысячи готовых земельных участков получат очередники ИЖС», - отметил аким.

«В планах на ближайшие пять лет построить 2,3 млн квадратных метров жилья. Это свыше 21 тысячи квартир. 70 тысяч человек обретут свой дом. Это каждый седьмой житель области. За годы Независимости в регионе введено более 5 млн кв. м жилья», - заключил К. Аксакалов.