12 тысяч абонентов имеют доступ к газу в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – На брифинге Службы коммуникаций города Астаны глава отдела топливно-энергетических ресурсов управления топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства Максат Есмагулов рассказал о ходе газификации столицы. По Астане доступ к газу имеют 12 тысяч абонентов. Это около 200 тысяч жителей столицы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как отметил спикер, строительство газораспределительных сетей в Астане разделено на три очереди. В 2021 году было завершено строительство 1-й очереди, а также частично завершены работы по 2-ой очереди газификации. По оставшейся части 2 и 3-й очереди работы запланированы на 2022-2024 годы за счет средств республиканского и местного бюджетов.

«На сегодняшний день полностью обеспечено подключение потребителей в жилых массивах: «Коктал-1» и «Коктал-2», «Агрогородок», «Железнодорожный», «Промышленный», «Юго-Восток» правая и левая стороны, «Куйгенжар», «Мичурино», «Интернациональный», а также в микрорайонах: ул.Потанина – Московская, «Нур-Бесик», «Ақбидай», «Қазақ ауылы». Доступом к газу обеспечены 12 тысяч абонентов с общим количеством населения около 200 тыс. человек. К газу подключено 8429 индивидуальных частных домов, 1 завод по выпуску газоблочных изделий, а также 8 многоквартирных жилых домов», - отметил Максат Есмагулов.

В целях снижения стоимости подключения к газовым сетям акимат будет бесплатно выдавать приборы учета жителям, стоимость которых составляет от 100 до 160 тысяч тенге. Совместно с Halyk Bank запущена программа беспроцентного кредитования населения на сумму 750 тысяч тенге с рассрочкой до 18 месяцев. Также ведется выплата компенсации на подключение домов к газу для социально уязвимых слоев населения (пенсионеры по возрасту; инвалиды, дети-инвалиды; многодетные матери и многодетные семьи) в размере 130 МРП, или 448 500 тенге.