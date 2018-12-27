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12 теплых остановок построили в столице на средства инвесторов

27 Декабря 2018 13:37 47
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12 теплых остановок построили в столице на средства инвесторов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Астане действуют 12 теплых автобусных остановок, построенных на средства частных инвесторов. Большинство из них - местные предприниматели, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

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Недавно в этой сфере появился первый зарубежный инвестор, остальные - представители бизнеса Астаны, рассказал первый заместитель председателя правления АО «НК «СПК «Astana» Бауржан Канкин. Как пояснил Б. Канкин, инвесторы оправдывают свои вложения за счет коммерции, которая ведется в остановочных павильонах, а также размещения рекламных баннеров.

«Есть инвесторы, которые оказывают на остановках услуги Wi-Fi и используют это как инструмент лидогенерации, то есть поиска дополнительных источников продаж своих товаров и услуг. Также на остановках ставятся терминалы, вендинговые аппараты, за что владелец остановки получает арендную плату», - добавил Б. Канкин.


12 теплых остановок построили в столице на средства инвесторов Коммунальные расходы, связанные с содержанием автобусной остановки, также оплачивает инвестор. Земельный участок, на котором располагается остановочный павильон, предоставляется инвестору в аренду на 10 лет.

Вчера в микрорайоне Жагалау была презентована первая «умная теплая» остановка Your I-Stop, построенная за счет инвестора из США, при активном содействии акимата района Есиль в подключении коммуникаций. Павильон изготовлен на отечественном предприятии в Астане. До конца 2019 года компания I-Stop Inc планирует открыть в столице порядка 50 теплых остановок.

 

 

 

 

 

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Ключевые слова: Астана, Инвестпроекты,
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