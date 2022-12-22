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    12 школ Караганды получили сообщения о бомбе

    22 Декабря 2022, 15:23

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Сегодня утром одновременно 12 школ Караганды получили сообщения на электронную почту о том, что в их учебном заведении заложены взрывные устройства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    22 декабря с 11 часов в дежурную часть органов полиции Караганды стали поступать сообщения о том, что в ряде карагандинских школ заложены взрывные устройства. Сообщения с таким текстом поступили на электронную почту школ.

    «Оперативным дежурным ДП Карагандинской области на места направлены все экстренные службы. Во время осмотра взрывных устройств не обнаружено. По данным фактам начато досудебное расследование по статье 273 УК РК «Заведомо ложное сообщение о готовящемся акте терроризма». Сотрудниками полиции проводятся мероприятия по установлению автора сообщений», - сообщили в пресс-службе ДП Карагандинской области.

    В Казахстане за заведомо ложное сообщение об акте терроризма предусмотрено наказание в виде штрафа в размере до пяти тысяч месячных расчетных показателей (на сегодняшний день – 14,5 млн. тенге) либо исправительными работами в том же размере, а также либо ограничением или лишением свободы на срок до пяти лет.


    Кадр из видео

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Карагандинская область Образование Происшествия Видео Караганда
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