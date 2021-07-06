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    12 семей отметили новоселье в Уланском районе ВКО

    6 Июля 2021, 14:30

    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК.КАЗИНФОРМ - Ко Дню столицы и в рамках празднования 30-летия Независимости Республики Казахстан в Уланском районе 12 семей получили ключи от долгожданных квартир, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на инфоцентр ВКО.

    Как рассказал руководитель отдела ЖКХ Уланского района Санат Бустакбаев, двухквартирные дома были построены в рамках проекта «Одноэтажный Восток», инициированного акимом ВКО Даниалом Ахметовым. В знаменательный день обладателями жилья стали шесть многодетных семей из поселка Касыма Кайсенова и шесть семей из категории социально уязвимых в селе Бозанбай.

    «В поселке Касыма Кайсенова из десяти квартир мы сейчас вручили ключи от шести. Все квартиры светлые, просторные, их квадратура 85 квадратных метров. В целом, мы строим еще три двухквартирных дома в селе Бозанбай, достраиваем в поселке Касыма Кайсенова, в Таврическом сельском округе три двухквартирных дома. Деньги на их строительство выделены из областного бюджета. Планируем окончить строительство в этом году и обеспечить жильем еще 16 семей, – сказал Санат Бустакбаев.

    Вручение ключей стало большим событием и серьезной поддержкой для жителей района.

    Одна из счастливых семей, кто в День столицы получил ключи от квартиры, стала семья Ермековых.

    – Мы с моим мужем оба работаем в службе ДЧС, оба госслужащие. Стояли в очереди на квартиру как молодая семья. Очень рады этому праздничному событию. Теперь каждый год День столицы для нас будет еще более знаменательным, ведь в этот день мы обрели свой дом, – рассказала Арай Ермекова.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Восточно-Казахстанская область Жилье День столицы
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