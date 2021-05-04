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    12 ресторанов закрыли за нарушение карантинных ограничений в ЗКО

    4 Мая 2021, 11:05

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Западно-Казахстанской области приостановлена деятельность 12 ресторанов. Об этом сообщил глава региона Гали Искалиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Мониторинговые группы продолжают ежедневные рейды. С 1 апреля проведено 665 рейдов, проверено свыше 3,5 тысяч объектов. На три месяца приостановлена деятельность 12 ресторанов. За последнюю неделю составлено 34 протокола на сумму 1,9 млн тенге», - сказал Гали Искалиев в ходе заседания Правительства.

    Аким добавил, что на сегодняшний день на использование мобильного приложения «Ashyq» в регионе подано заявок от 125 субъектов предпринимательства, 30 из них прошли тестовый режим, остальные проходят недельное обучение.

    Ранее Премьер-Министр РК сообщил о мерах поддержки МСБ.

    «Развитие малого и среднего бизнеса является одним из важных факторов обеспечения устойчивости экономики. Для создания максимально благоприятных условий динамичного развития бизнеса ведется большая конструктивная работа», - сказал Аскар Мамин.

    Глава Кабмина добавил, что пандемия внесла свои коррективы, от ограничений пострадал малый и средний бизнес. В этой связи на регулярной основе Правительством совместно с палатой «Атамекен» и региональными Советами предпринимателей оперативно рассматриваются и принимаются соответствующие решения по наиболее волнующим бизнес-вопросам. В результате проведенной работы был актуализирован Комплексный план по восстановлению экономического роста на 2021 год, предусматривающий более 60 дополнительных мер поддержки субъектов МСБ, на деятельности которых сказываются ограничения.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Бизнес Западно-Казахстанская область Коронавирус в РК
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